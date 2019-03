«Un antes y un después»

«Es difícil acabar con la brecha salarial si no hay ingenieras»

Ángela de Miguel. / R. Jiménez

«Mismo trabajo y mismo salario». Una de las históricas consignas, que también se gritaran durante este 8-M. La presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresas (CVE), Ángela de Miguel, analiza que la brecha salarial no se debe directamente a cuestiones de discriminación. El principal problema, opina, «sucede cuando nace un hijo». «Otra de las cuestiones que me preocupa es lo que ocurre en las aulas». O lo que no ocurre: en las clases de los grados universitarios de ciencias y tecnologías no hay mujeres. Su presencia supone el 10 al 20% del total de matriculas, según datos de la Escuela de Ingenieras Industriales de la Universidad de Valladolid. «Es difícil acabar con la brecha si no hay ingenieras. La situación se debe a una decisión individual, pero también de cultura, porque a veces carecen de los suficientes referentes femeninos», argumenta de Miguel.