Igor Cabral, exjugador de baloncesto, detenido por intento de asesinato a su pareja tras una paliza en el ascensor

El Norte Valladolid Viernes, 1 de agosto 2025, 15:41

Igor Eduardo Cabral, exjugador de baloncesto, fue detenido por el intento de asesinato a su pareja, tras propinarle una brutal paliza en el ascensor con hasta 61 puñetazos a Juliana García. La agresión quedó grabada en las cámaras de seguridad y se está investigando en el país sudamericano.

El ataque se produjo el pasado sábado en Natal, estado de Río Grande del Norte (Brasil). Las imágenes muestran como le golpeó durante más de un minuto dejando el rostro de la joven de 35 años totalmente desfigurado y cubierto de sangre.

Según explica el medio brasileño O Globo, la paliza se produjo por un ataque de celos de Cabral, después de ver un mensaje en el móvil de su pareja, a la que acusó de infidelidad. La discusión comenzó en la piscina del edificio y él tiro el teléfono al agua.

Gracias a la intervención del portero del edificio y los vecinos, tras ver las imágenes en las cámaras de seguridad, pudieron retener al exjugador hasta que llegaron las autoridades. Juliana García fue trasladada de inmediato al hospital de Monsenhor Walfredo Gurgel, dónde concretaron las lesiones: fracturas en la nariz, mandíbula, globo ocular, pómulo y maxilar superior.

Afortunadamente recibió el alta hospitalaria y continúa su recuperación en casa, aunque está a la espera de someterse a una reconstrucción facial, que aún no se ha podido realizar debido a la presencia de un edema.

En estos momentos, Igor Eduardo Cabral se encuentra en prisión preventiva después de que la jueza, en primera instancia, no pudiera terminar de ver las grabaciones después de la brutal agresión sufrida en el ascensor.

Declaraciones de Juliana García y de Igor Cabral

La agredida reconoció en TV Record que «dijo que me iba a morir», además explicó que no era un hecho aislado: «Ya me había empujado antes, era muy constante. No pensé que esto pudiera pasar, que atentara contra mi vida. Fue una gran decepción».

Por su parte Igor Cabral se excusó de todo lo ocurrido y lo atribuyó a un episodio de claustrofobia en el ascensor durante el ataque. Además, achacó la paliza a un desacuerdo con su pareja, a la que culpa de no abrirle la puerta, insultarle y romperle la camiseta dentro del ascensor.

