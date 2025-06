Los campeones del bateo deportivo en Valladolid

De izquierda a derecha, Ronny Guzmán, Yixon Sánchez, Geuris Pérez, Gabriel Gregorio, Rafael Sánchez, Hairo Aquino, Diego Ostos, Roimer Burguillos, Hugo Cavia, Miguel Gregorio, Hugo Seijas, Frederich Méndez y Larry Ávila, integrantes del club de béibol Five.

Hay quien todavía recuerda la estampa, aquel grupo de personas que se reunía en Delicias (entre Juan Carlos I y la carretera de Madrid) para jugar a softball. «De aquello hace mucho tiempo. El campo se perdió, pero mucha gente se acuerda», dice Hairo Aquino Martínez, entrenador del club de béisbol Five, una agrupación deportiva que tiene sus lejanos orígenes en aquel solar abandonado de Delicias. Ahora la práctica del deporte está más organizada, hay estructura de club y, además, ya no es softball, sino béisbol. «Las diferencias son pequeñas, pero muy importantes», explica Hairo. «La pelota se lanza por encima y el campo tiene dimensiones más grandes, por lo que las distancias también son mayores». Ahora, el campo está en Soto de la Medinilla. Allí entrena este club bautizado como Five, en referencia a una nueva modalidad de béisbol(cinco contra cinco)que cada vez tiene más adeptos. «Estamos intentando formar un grupo en Valladolid».

Se sumará a las escuadras ya existentes. Dos categorías formadas por menores de edad y una senior, que encadena triunfos. El último, el primer puesto en la liga de Primera División, aunque el ascenso no se puede consumar porque el campo de Valladolid no cuenta con dimensiones homologadas. Muchos de los jugadores son vallisoletanos llegados de otros países (Venezuela, República Dominicana). Son zonas donde el béisbol tiene más seguidores y afición que en España. «Aquí parece que todo se lo lleva el futbol. Pero el béisbol es un deporte fantástico. Muy dinámico, donde los reflejos juegan un papel fundamental», dice Hairo, quien invita a los apasionados de este deporte a practicarlo. «Siempre son bienvenidos los nuevos fichajes», asegura el entrenador de un club que viste de blanco en casa y de blanquivioleta (con pantalón gris) cuando compite como visitante.

Club de béisbol Five El club de béisbol Five Valladolid nació en el año 2021 cuando un grupo de aficionados a este deporte decidió unirse para crear un equipo que relanzara su práctica en Valladolid y conquistara a jóvenes jugadores para crear cantera. Con tres categorías (dos juveniles y una senior), han ganado la liga nacional de Primera División.La falta de instalaciones homologadas complica su ascenso a la División de Honor.

