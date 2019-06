Bastones de mando en los principales pueblos de la provincia el nuevo alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez. / P. G. Los alcaldes toman posesión de sus cargos en los plenos de constitución EL NORTE Valladolid Sábado, 15 junio 2019, 16:27

Íscar mantiene a Luis María Martín

Luis María Martín García. / C. C.

Como ahora hace cuatro años, solo que entonces fue a dos, un pacto a tres entre la coalición Centristas (Candidatura Independiente-Ciudadanos de Centro Democrático) con tres concejales, Ciudadanos con otros tres y Partido Socialista Obrero Español con dos, elegía la mañana de este sábado, merced a la suma de los ocho votos, para un segundo mandato a Luis María Martín García, el cabeza de lista de la coalición Centristas, como alcalde de Íscar durante el periodo 2019-2023.

Acuerdo, cerrado apenas un día antes entre las tres formaciones, que deja nuevamente en la bancada de la oposición al Partido Popular que con cinco concejales fue la lista más votada en los comicios del 26 de mayo al recibir el 35,8% de los sufragios validos, informa Cruz Catalina.

Empresario del sector maderero, 59 años, casado y padre de dos hijas, despues cuatro años como concejal en la oposición entre los años 2011 y 2015, Luis María Martín García asumió el bastón de mando del Ayuntamiento de Íscar en 2015 poniendo fin a un clico de casi tres décadas consecutivas de gobierno del Partido Popular.

Cigales, en manos del PSOE

José Ignacio Fernández, con el bastón de alcalde.

El socialista José Ignacio Fernández, ha sido elegido alcalde de Cigales con el apoyo de Cs en el pleno celebrado ayer en la localidad. Así, los 5 concejales obtenidos por el Psoe en las pasadas elecciones más los 2 conseguidos por C's dan la mayoría absoluta a esta coalición que gobernará los próximos cuatro años en Cigales. Quedan en la oposición PP, Vox y Cigales Toma la palabra.

Santovenia para Ciudadanos

El PSOE ha roto la disciplina de partido y ha dado la Alcaldía de Santovenia de Pisuerga al candidato de Ciudadanos, Bernardo Canedo, que había sido la fuerza menos votada en la localidad en las elecciones municipales del 26 de mayo. Canedo, de esta manera, sustituye al frente del Consistorio a Roberto Sánchez, de Santovenia Toma La Palabra, que había obtenido la victoria en los comicios (4 concejales). Sin embargo, la alianza entre PSOE (3), PP (2) y Cs (2) ha provocado el cambio en el bastón de mando. La Dirección Provincial del PSOE desautorizó el viernes esta opción a sus ediles y les advirtió de que se tomarían las medidas que se consideraran oportunas de llevarse a cabo. «No podemos ser participes de lo que consideramos va en contra del deseo de la mayoría de los vecinos; del mismo modo que el PSOE habiendo ganado las elecciones en algunos lugares no va a poder gobernar por los cambios de cromos entre otras fuerzas políticas, no vamos a ser cómplices yendo en contra de la voluntad expresada en las urnas», señaló el secretario de Organización socialista, Pedro Santamaría, en una advertencia que puede conllevar la expulsión del partido.

Mucientes mantiene a Emiliana Centeno

Emiliana Centeno, con el bastón de mando. / N. LUENGO

Los siete concejales de PSOE, VOX y PP ocuparon ayer su escaño en el ayuntamiento de Mucientes, que está encabezado por tercera vez consecutiva y con mayoría absoluta por la socialista Emiliana Centeno. La regidora, cumplió con la antigua tradición de levantar, el bastón de mando y la taza de plata de la localidad. Se trata de una pieza de alto valor simbólico, que cada regidor recibe al inicio de su mandato y que recuerda la importancia que el vino ha tenido históricamente en el municipio, informa N. Luengo.

Sarbelio Fernández coge el bastón de mando en Arroyo

Sarbelio Fernández. / J. D. F.

Cualquier nuevo vecino de Arroyo recién llegado a vivir al municipio podría pensar que nada ha cambiado en el Ayuntamiento. Sigue al frente Independientes por Arroyo (IPAE), como así ha sido en los últimos cuatro mandatos tras lograr su primera victoria en 2007, nada más ser creado el partido independiente, repitiendo victorias en 2011, 2015 y de nuevo en 2019. Pero más allá de las alianzas y pactos -esta vez será con Ciudadanos-, han cambiado la figura del alcalde y muchas cosas más. Sarbelio Fernández sustituye a José Manuel Barrio, y el 65% del pleno ha cambiado de caras. Hay once caras nuevas en los sillones, hasta el punto que todos han cambiado su ubicación en las mesas, excepto Antonio Olmo (Vecinos por Arroyo-Toma la Palabra-, el único que mantiene hasta su ubicación en un extremo de la mesa plenaria, informa Jota de la Fuente.

No hubo sorpresa en la votación tras ser constituida la mesa de edad. Sarbelio Fernández fue proclamado en primera ronda alcalde de Arroyo gracias a los ocho votos que recibió, cinco de IPAE y tres de Ciudadanos. Hubo tres candidatos más, José Antonio Otero (PP), que obtuvo los cuatro votos de sus concejales, al igual que Beatriz Fraile (PSOE con tres), y Antonio olmo (Vecinos por Arroyo TLP) con uno, el suyo. José Ramón Muñoz, portavoz de VOX se abstuvo. Ante un Salón de Plenos a rebosar el nuevo alcalde de Arroyo recibió el bastón de mando y se le impuso la medalla del municipio. Tomó la palabra pausadamente, algo emocionado, sobre todo al final de la intervención al agradecer el apoyo a su familia tras «sufrir muy duros momentos en estos últimos cuatro meses», señaló. Fernández agradeció el apoyo y la comprensión a los tres concejales de Ciudadanos para permitir que comenzara siendo alcalde este mandato, prometiendo un gobierno «leal, honesto, dialogante y decidido, buscando lo mejor para Arroyo y sus vecinos».

En Laguna, acusaciones entre Román Rodríguez y Juan José Biosca

Biosca y Román Rodiguez. / S. B.

Tras proclamarse alcalde a Román Rodríguez, con 13 votos a favor (necesitaba once para la mayoría absoluta), el portavoz socialista Juan José Tomás Biosca no desaprovechó la ocasión para reprochar al reelegido alcalde, su decisión de romper el pacto de gobierno «que desarrolló un buen trabajo en los últimos cuatro años». Por su parte, Rodríguez insistió que la renovación del pacto fue su primera opción, pero que el PSOE negoció a sus espaldas otros acuerdos para convertir en alcalde a «otra persona diferente», además de que la oferta de gobierno que les trasladó no cuajó en sus expectativas». Biosca criticó que Rodríguez haya abierto «un abanico de colores y sensibilidades muy diferentes» a lo que las urnas habían marcado de forma clara e insinuó que detrás de este pacto, puede estar el PGOU pendiente de aprobación: «Modificar sustancialmente el Plan General de Ordenación urbana inicial por otro que pueda contentar a otros y solucionar así no solo los problemas de ellos, sino también de ustedes». El portavoz popular Luis Minguela se refirió al pacto como un compromiso que proporcionará solidez, seguridad y equilibrio; Por su parte, el de Ciudadanos, Tomás Álvarez, anunció que continuará su línea de actuación iniciada hace cuatro años; Jesús Salamanca (IU), reclamó una vez más que se aclare el tema de los sueldos de los políticos del Ayuntamiento, mientras que el de Podemos, Jesús Sáez, lamentó que en este mandato esté solo representando a su partido. Por último, Isabel Pérez (Vox), justificó su abstención como un voto de confianza al nuevo gobierno.

El PP de Guzmán Gómez se hace con Medina del Campo

Guzmán Gómez

El popular Guzmán Gómez fue investido alcalde de Medina del Campo (PP) ante la seria mirada de Teresa López, exalcaldesa por el PSOE. Gobernará la corporación que gobernará en minoría, pero con la «humildad y responsabilidad» que los ciudadanos han depositado en él. Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, después de ser investido alcalde con diez votos, dos más que los concejales obtenidos en las elecciones del pasado 26 de mayo, debido al apoyo de Ciudadanos al que ha agradecido su «confianza y deferencia» por «aceptar» el mandato de las urnas. Gómez señala que desde el lunes se pondrá ya a trabajar y a representar ese «cambio» que el ciudadano de Medina del Campo ha demandado. «Estoy contento, ilusionado, pero con los pies en la tierra», ha continuado para admitir que trabajará con «humildad» y la «experiencia» que le dan sus ocho años en el Consistorio de Nava del Rey y en la Diputación de Valladolid, donde ha sido vicepresidente segundo y portavoz del Grupo Popular.

La socialista Patricia González liderara el tripartito en La Cistérniga

La socialista, Patricia González, juró hoy su cargo como nueva alcaldesa de La Cistérniga durante una toma de posesión en la que obtuvo siete votos de los trece emitidos por los ediles (seis el PP). Con el apoyo de IU, y Candidatura Independiente Centrista, González gobernará en coalición los próximos cuatro y afirma que este es el resultado «de la petición de diálogo y entendimiento entre los partidos políticos que ha pedido la ciudadanía de La Cistérniga», señalaba González, informa Sofía Fernández.

El alcalde, Juan Esteban, continúa con la labor socialista en Portillo

El socialista Juan Esteban Salamanca fue elegido de forma oficial como alcalde de la localidad de Portillo, tomando el testigo del anterior regidor del PSOE, Juan Ignacio Álvarez, en un acto de investidura en el que no hubo lugar para las sorpresas, ya que Esteban gobernará gracias a los votos obtenidos de los seis concejales socialistas, que lograron representación en los comicios celebrados el pasado mes de mayo, (el Partido Popular obtuvo un total de cinco técnicos). Así las cosas, ante la toma de posesión de su nuevo cargo, Esteban (que ostentaba el título de teniente alcalde en el gobierno socialista de Álvarez) agradeció el apoyo recibido por los vecinos y declaró que afronta esta nueva etapa «con gran responsabilidad e ilusión» e hizo referencia al buen trabajo realizado por el Psoe en el anterior mandato. Esteban tuvo palabras de reconocimiento para el Partido Popular e Izquierda Unida por la labor de oposición desempeñada en la anterior candidatura. «La idea a partir de ahora es asegurar y hacer crecer los bienes y servicios básicos del municipio y seguir trabajando en aspectos tan importantes para el pueblo como la educación, la atención a la tercera edad, la cultura y el deporte», finalizó el regidor portillano, informa Sofía Fernández.