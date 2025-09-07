Toda una vida al servicio del deporte El Espinar dedica su polideportivo a Javier Martín Velasco, conocido como 'El Barbas', en homenaje a sus 45 años al frente del Club Deportivo Arlequín

En grande, Javier Martín 'El Barbas' junto a algunos asistentes al homenaje; en pequeño, su nombre en el polideportivo.

Es difícil encontrar a una persona que no conozca a Javier Martín Velasco en El Espinar. Y mucho menos la labor que ha realizado en el municipio durante largos años. Para los vecinos, el apodado como 'El Barbas', es una institución en la localidad. Por sus manos han pasado miles de niños que, generación tras generación, se apuntaban a los equipos del Club Deportivo El Espinar Arlequín. El propio Javi lo creó en 1980, con 18 años recién cumplidos. Todavía en activo y al frente de los banquillos de varios equipos del club, 'El Barbas' recibió ayer el reconocimiento de todo su pueblo por sus más de 45 años dedicados al deporte, a la transmisión de valores y a la educación de los jóvenes espinariegos. Javier Figueredo, alcalde del municipio, fue el encargado de descubrir una placa con su nombre en la entrada del polideportivo municipal que, desde el pasado fin de semana, recibe el nombre de Javier Martín Velasco, 'El Barbas'.

«Me siento muy agradecido a todas las personas que han hecho posible este reconocimiento. También quiero dar las gracias a todas las familias que durante todo este tiempo han confiado en mí y han permitido que sus hijos practicaran deporte en el Arlequín», relató el homenajeado con gran emoción. «El club siempre ha tenido ese carácter familiar que nos diferenciaba de otros. Ahora veo a muchos chicos por la calle, cómo han crecido y cómo han formado sus familias, y me siento muy orgulloso», aseguró Javier Martín.

«A los equipos de base no me gusta federarlos porque quiero que los más pequeños se diviertan haciendo deporte»

La historia del Club Deportivo El Espinar Arlequín comenzó hace justo 45 años, casi medio siglo, cuando Javi cursaba COU en el instituto. Junto a sus compañeros participaba en ligas de fútbol sala y, cuando llegó a la mayoría de edad, una vez matriculado para estudiar Magisterio en la universidad, decidió organizar en El Espinar torneos de verano. El espacio escogido entonces era la pista del centro cultural. Las equipaciones de color rojo y blanco que utilizaba junto a sus amigos dieron nombre al equipo, que en agosto de 1980 se fundó de manera oficial.

Los tiempos han cambiado, el deporte ha evolucionado y en el transcurso de todos estos años se han sucedido miles de anécdotas. Sin embargo, hay algo que sigue igual que antes: Javier continúa al frente del equipo y mantiene intacta la ilusión por el fútbol, el club y el deporte.

Muchos son los momentos buenos vividos que forman parte de los recuerdos de todos los jugadores. Sobresalen los entrenamientos de los viernes, los viajes en furgoneta (conocida como 'la paloma blanca'), las escapadas a la playa, las cenas de equipo o los ascensos. Porque aunque el Arlequín pueda parecer un club humilde y modesto, su trayectoria es digna de reseñar.

Hitos del pasado y presente

Pocos años después de nacer el club, en 1986, este empezó a jugar en competiciones federadas. Ascendió de segunda a primera provincial, después a regional, más tarde a Tercera División y llegó hasta la Segunda División B del fútbol sala nacional. Entre sus hitos también figura la creación de una liga provincial femenino y un ascenso a regional.

«El club tiene ahora las cuentas saneadas y tenemos varios equipos en los juegos escolares de la Diputación de Segovia. También tenemos un equipo juvenil en regional y el primer equipo, que descendió la temporada pasada. A los equipos de base no me gusta federarlos porque lo que quiero es que los más pequeños se diviertan haciendo deporte con sus compañeros, no me gusta la presión, ni las actitudes que se ven en algunas pistas», explica 'El Barbas', que muestra su fidelidad en el compromiso de educar a través del deporte.

La idea de este reconocimiento surgió a principios de este año. Tras una reunión de personal en el Ayuntamiento, el propio regidor le comunicó a Javier su intención de proponer al pleno municipal esta propuesta de reconocimiento. En la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero los trece concejales que forman la corporación de El Espinar estuvieron de acuerdo y votaron a favor de la propuesta. La decisión se tomó de forma unánime.

«Me alegró mucho saber que todos estaban de acuerdo. Este tipo de reconocimientos se suelen hacer a título póstumo y hacerlo ahora me permite disfrutarlo con todas las personas que nos acompañan y que han compartido conmigo tantos y tantos momentos. Por eso agradezco que lo hayan hecho posible», subrayó el fundador del Club Deportivo El Espinar Arlequín.

Dos equipos conformados por jugadores veteranos fueron los encargados de dar comienzo al homenaje. De sus armarios sacaron las zapatillas y desempolvaron las antiguas camisetas arlequinadas para volver a sentirse futbolistas a las órdenes de su entrenador. También participaron en el acto las niñas de las Escuelas Deportivas que, junto a su profesora Isabel, pues realizaron dos coreografías de zumba para extender su alegría y vitalidad a todos los asistentes.

Con mucha emoción, Javi 'El Barbas' agradeció a todos los presentes su asistencia tras el «bautizo» del polideportivo, que desde ayer lleva su nombre, que aparece impreso en letras blancas en la misma fachada. La celebración se trasladó a un bar de la localidad, donde se revivieron historias, se contaron anécdotas y, en definitiva, se homenajeó a uno de los vecinos más emblemáticos de El Espinar y su legado.

