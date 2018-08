IU de Cuéllar tacha de «postureo» la campaña contra las agresiones sexistas del PP Alberto Castiaño, concejal de IU en Cuéllar. / M. R. Segovia La formación se queja de la falta de participación del resto de grupos y de colectivos en el diseño de la iniciativa 'No es no' MÓNICA RICO Segovia Sábado, 25 agosto 2018, 12:02

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en Cuéllar se queja de la falta de información y la exclusión a las que es sometida la oposición, «al menos este grupo municipal», en todo acto organizado por el equipo de gobierno, en referencia a la reciente inauguración del tótem sobre los encierros o que se les haya ocultado el nombre del pregonero y la corregidora. A este respecto, señalan que «nunca se nos da participación en los actos que giran alrededor».

Se trata de una cuestión que, según critica la formación, se hace extensible a todo el año. «Ni se nos invita a participar, ni se nos da información de los eventos», una cuestión que a su juicio se agrava cuando hablan 'como corporación', pues no tienen en cuenta «que el resto de grupos pertenecemos a ella». «Más allá de esto –prosigue el reproche público de IU en Cuéllar– se nos critica la falta de apoyo y de asistencia a los actos oficiales que organizan».

Respecto a la campaña 'No es no' contra las agresiones machistas en las fiestas, presentada esta misma semana, los concejales de IU acusan al equipo de gobierno municipal que no se haya dado participación a los grupos políticos pertenecientes a la corporación, a colectivos feministas, asociaciones vecinales y peñas oficiales. Igualmente, la crítica se extiende a que no se haya elaborado un protocolo de actuación «que no consiste en la mera realización de una pulsera y un abanico, sino en tener puntos de información, teléfonos de contactos, campaña de sensibilización, etcétera».

Para ellos, el Partido Popular está convirtiendo la lucha feminista, «la cual venían obstaculizando desde hace décadas», en «puro marketing». Izquierda Unida opina que «la publicidad privada en estos casos no debe permitirse, más aún cuando una de las empresas está vinculada a un concejal del equipo de gobierno».

«Populista y oportunista»

IU valora que las instituciones se involucren en la lucha feminista y contra la violencia machista, pero «lo del PP de Cuéllar, en este caso, nos parece puro postureo, pues recordamos que en 2009 se elaboró un plan de igualdad que a fecha de hoy ha recibido cada año un presupuesto de cero euros».

También arremeten contra el PP al haber sido unas siglas que «durante décadas han luchado contra los avances del movimiento feminista y LGTBI+, como por ejemplo las leyes del matrimonio igualitario, aborto o contra la violencia de género, y que ahora se sube al carro de manera populista y oportunista», explican.