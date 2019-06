«Teníamos claro que íbamos a terminar la Irati Xtrem, aunque fuese andando» Darío Arribas y Samuel Gala junto a un cartel de la prueba. / El Norte Samuel Gala y Darío Arribas, vecinos de Escalona del Prado, suben ocho puertos de montaña en el Pirineo en favor de niños de Mozambique Jueves, 20 junio 2019, 13:21

El 15 de junio era un día marcado en el calendario del ganadero Samuel Gala y el maestro quesero Darío Arribas, dos jóvenes vecinos de Escalona del Prado. Ambos se enfrentaban a la Irati Xtrem, un recorrido ciclista que era el objetivo del año por diferentes motivos. Para Samuel significaba enfrentarse a una prueba para la que físicamente no estaba preparado, y para Darío suponía acabar una marcha cicloturista de libre velocidad que se le resistió el pasado año. Ambos se presentaron con sus bicicletas en la localidad navarra de Ochagavía, dispuestos a conseguir un reto de superación personal y también solidario. En el horizonte estaba recaudar fondos para los gaiatos, los niños más desfavorecidos de Mozambique.

«Eran las 8:30 de la mañana –relata Gala– y entre los 1.500 participantes, allí estábamos nosotros, con el apoyo de nuestro compañero José Luis. El día estaba soleado, pero en las cumbres las nubes amenazaban lluvia. Empezamos a un ritmo suave sabiendo que era una prueba muy larga donde conviene ir guardando fuerzas. Los tres primeros puertos los superamos sin problemas y rápidamente nos presentamos en el kilómetro 40, en El Muro, donde empieza la verdadera Irati Xtrem. Desde ahí, ya no hubo ni un solo metro de descanso» Las nubes que por la mañana amenazaban con lluvia, en ese punto empezaron a soltar agua. «Exactamente como el año pasado»,añade Arribas, que en 2018 no pudo concluir la prueba. Por suerte, las nubes se levantaron y el agua solo continuó durante los cinco kilómetros de la subida al puerto de Azpegui.

Tras el descenso se enfrentaron al primer coloso del día, el temido Errozate: diez kilómetros de puerto por carretera estrecha y asfalto rugoso con una media del 10% y rampas de hasta el 20%. Un puerto donde era complicado regularse e ir guardando fuerzas, pero que, como explica Samuel, «poco a poco íbamos subiendo y disfrutando de la belleza del paisaje, hasta que una hora y media después conseguíamos llegar arriba para afrontar un descenso, corto, pero por una carretera muy rota que no nos permitía descansar». A partir de ahí, Darío y Samuel enlazaron Surzai Lepoa y Bagargi, «puertos que sobre el papel no eran nada complicados, pero que encadenan rampas suaves con otras duras que hacen que no puedas guardar fuerzas».

Una vez superados estos dos puertos y tras una larga y fría bajada «solo» quedaba enfrentarse al temido Larrau. «Si algo teníamos claro es que íbamos a subir y terminar, tardásemos lo que tardásemos, aunque hubiese que subir algún tramo andando; por cumplir nuestro objetivo y por los gaiatos», añaden los dos ciclistas segovianos.

Pendiente constante

Larrau son quince kilómetros de puerto con ocho seguidos de una pendiente constante del 10%-12% y dos kilómetros finales durísimos. «Un puerto interminable». Y más, tras los 100 kilómetros y 7 puertos que llevaban encima los dos retistas. Dos horas después coronaron Larrau y Samuel, Darío y Jose Luis no pudieron por menos que fundirse en un abrazo celebrando que lo habían conseguido: una promesa personal y un objetivo solidario. Ahora tocaba abrigarse y disfrutar de un largo descenso que les llevaría de nuevo hasta Ochagavía para entrar por meta nueve horas y media después de tomar la salida.«Un reto emocionante, bonito, duro, exigente y divertido, lleno de solidaridad, compañerismo, amistad y superación», resumen.

Reto Gaiato reúne a deportistas profesionales y aficionados dispuestos a luchar contra la pobreza, el hambre y la desnutrición de los niños de Mozambique. Es una iniciativa solidaria de Grupo Tejedor Lázaro para ofrecer un futuro y unas condiciones de vida dignas a los gaiatos, huérfanos mozambiqueños en alto riesgo de exclusión o vulnerabilidad. Cualquiera puede colaborar en el reto solidario, entrar en la web https://retogaiato.grupotejedorlazaro.com/ y realizar un donativo. El dinero se destina a la Fundación Mozambique Sur, organización sin ánimo de lucro reconocida a nivel internacional por su compromiso y valores, que cuenta con quince años de experiencia en la protección de colectivos más vulnerables.

La experiencia de estos dos vecinos de Escalona del Prado se suma a la de Juan Antonio Alanis, en los '101 Km en 24 horas de Ronda' y a la de Álvaro Llorente, primer Reto Gaiato de la temporada. El nadador superó el Oceanman de Benidorm tras recorrer 10kilómetros en mar abierto en tan solo tres horas. Entre los cuatro ya han recaudado 1.990 euros.