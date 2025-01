El Ayuntamiento quiere acordar un sistema de guardias con los taxistas de Segovia

No ha podido ser en enero, pero el alcalde, José Mazarías, confía en que en el pleno del mes de febrero se pueda aprobar la modificación del reglamento del servicio público de taxis en Segovia. Para ello, esta semana han mantenido una reunión con ... representantes de la asociación de Radio Taxi de la ciudad y las sensaciones del equipo de gobierno son positivas. Creen que el acuerdo está próximo y esperan a que el próximo martes se celebre una asamblea en la que los taxistas de la capital segoviana expresen si están de acuerdo o no con las modificaciones propuestas.

El principal cambio que se pretende introducir en el reglamento del servicio es el que afecta al artículo 25, que fija en una licencia por cada mil habitantes las permitidas en Segovia capital. Pero como la idea del equipo de gobierno -compartida por los propios profesionales del sector- es incrementar las 58 licencias que existen en la actualidad, se busca la manera de permitir ese aumento.

La pretensión del gobierno municipal era derogar el artículo 25 y que el número de vecinos censados en Segovia no siguiera siendo el criterio para establecer las licencias de taxi en la ciudad. El sector, sin embargo, es partidario de su modificación y defiende que se mantenga, aunque sea con una proporción de una licencia por cada 750 habitantes. Con las cifras actuales de población de Segovia, el número de licencias podría subir hasta las 68. «Estamos en la negociación. Con esa ratio llegaríamos a la situación que queremos y es una de las líneas de trabajo que está abierta», explicó este jueves el alcalde de la ciudad, José Mazarías.

No obstante, el equipo de gobierno no tiene intención de sumar diez nuevas licencias al servicio de taxis de la ciudad. Al menos, no de manera inmediata. Según recordó el regidor, lo que se plantea en un primer momento es sacar tres nuevas licencias de eurotaxi (vehículos adaptados para personas con movilidad reducida). «Comprobaríamos el modo en el que funciona el servicio con esas tres nuevas licencias de eurotaxi y, si viéramos que hay margen de mejora, se ampliaría con otras dos más», añadió Mazarías.

Con esa intención se han producido las últimas reuniones con la asociación de Radio Taxi en Segovia, aunque el alcalde sostiene que el incremento del número de licencias no es la única medida que se debe poner encima de la mesa para mejorar el servicio. «A nadie se le escapa que hay varias quejas por parte de los ciudadanos porque en muchos momentos del día no encuentran un taxi, tardan demasiado tiempo en ser atendidos o hay menos coches de los que requiere la demanda en determinados momentos, lugares y horarios. Creemos que eso debe corregirse», comentó.

Para solucionar este problema, además de aumentar el número de taxis Mazarías afirmó que es necesario hablar con el sector sobre «cómo establecer un sistema de guardias, cómo poder atender los distintos emplazamientos y horarios y las distintas situaciones». Sin dar más detalles sobre esas medidas, el deseo del gobierno municipal es evitar que haya momentos del día con una oferta de taxis insuficiente o que esta se localice en determinas ubicaciones, como la estación del AVE Segovia-Guiomar, sin garantizar el servicio en otros puntos de la ciudad.

Una vez se alcance un acuerdo definitivo con la asociación Radio Taxi, el regidor espera que los grupos de la oposición permitan aprobar la modificación del reglamento.