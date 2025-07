Las peñas buscan la colaboración del Real Valladolid para lograr el máximo apoyo social

Los peñistas del Pucela reivindican su papel en la nueva etapa abierta por el club blanquivioleta. La Federación de Peñas del Real Valladolid permanece a ... la espera de establecer el primer contacto con la nueva propiedad de la entidad para encontrar vías de colaboración que redunden en un beneficio mutuo y que permitan superar la grave fractura social vivida en las últimas temporadas. «Estamos pendientes de confirmar qué posicionamiento tienen los nuevos copresidentes. Ya hemos visto que su mensaje inicial ha sido el de mantener el sentimiento y respetar la historia, que la gente muestre un sentimiento de orgullo. Ahora queremos saber con hechos cuál es el punto de importancia que quieren dar al tema social, la afición y, lógicamente, al asunto de las peñas», expone Mario Puertas, presidente de la Federación que representa a unos tres mil peñistas del Real Valladolid.

Gabriel Solares y Enrique Uruñuela, los dos nuevos copresidentes, subrayaron en la rueda de prensa de presentación de la nueva propiedad la necesidad de mejorar la relación con la afición, un punto donde se abrían «áreas de oportunidad». «Es evidente el compromiso de la gente con su equipo. Ahora le toca al Real Valladolid devolver eso a sus aficionados», recalcó Solares, tras recordar que el club alcanzó el año pasado el tope de 24.000 abonados, con 5.000 personas en lista de espera. «Haremos todo lo posible para ganarnos su confianza», añadió el copresidente.

La Federación de Peñas desempeña un papel clave en la visibilidad que tiene la afición del Pucela y en el apoyo que recibe el equipo. No son 'toda' la hinchada, pero sí una parte importante de la masa social blanquivioleta. «No sé en qué punto estamos dentro de las prioridades de la nueva propiedad, pero creo que nos hemos ganado un respeto a lo largo de los años», indica Mario Puertas. «La competición empieza en mes y medio y confiamos en hacer muchas cosas que no pudimos desarrollar este último año, como las tres inauguraciones de peñas que tenemos pendientes y el proceso de creación de nuevas agrupaciones. Para el nuevo curso en Segunda queremos que salgan el mayor número de viajes posibles. Hace dos temporadas, fuimos la afición de toda la Segunda División que más entradas de Aficiones Unidas compró. Queremos que haya viajes masivos, con una marea blanquivioleta constante. Para esto también necesitamos la ayuda del club y que sepamos algo del convenio de colaboración que hemos tenido hasta ahora. Igualmente, mantenemos la idea de crear un gran ambiente de animación en Zorrilla, con tifos y colorido, para que el estadio se convierta en un fortín».

El pasado mes de abril, la Federación de Peñas y el Real Valladolid, a través de Luis García Bravo, firmaron el convenio de la temporada 2024-2025 que permanecía pendiente de rúbrica. En ese acuerdo, que ya ha expirado, el club asumió «diferentes compromisos ante los representantes de los peñistas ligadas especialmente a la colaboración económica, material, logística y deportiva» a través de «importantes recursos económicos y materiales por parte del Club con el fin de garantizar el desarrollo de la labor de la Federación en apoyo del equipo a través de diferentes eventos e inversiones», como explicó el Real Valladolid en un comunicado. La renovación del convenio para la nueva campaña en Segunda aún no se ha tratado entre las dos partes.

«Nosotros no pretendemos ser la voz de la afición, en el sentido de que no globalizamos el pensamiento de peñas y peñistas sobre el resto de aficionados, pero es evidente que somos el estamento oficial que engloba a una parte de la hinchada del Real Valladolid. Siempre hemos tratado de no centrarnos sólo en los peñistas sino en todo el ámbito social, para afrontar problemas como el del cambio del escudo o la situación en la que se encontraban los aledaños del estadio. No hablamos en nombre de todos, pero intentamos que se escuche nuestra voz», agrega Mario Puertas.

El presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid confía en «sentir pronto la cercanía» de la nueva propiedad del club para «empezar a trabajar» en el máximo número de iniciativas que sirvan como apoyo al equipo en su nueva andadura por la Segunda División. «Un club como el Real Valladolid tiene muchos departamentos y creo que el hecho de que ahora lógicamente estén muy dedicados a la parte deportiva para intentar hacerlo bien no implica que no haya otras personas que puedan encargarse de la parte social. De momento, no sabemos quién va a ser nuestro enlace en el club, una tarea que hasta ahora ha efectuado Jorge Santiago. Entiendo que nos reuniremos en cualquier momento, pero falta dar ese paso».

La principal aspiración de Mario Puertas y la Federación Peñas del Real Valladolid tiene que ver con recuperar la sintonía de la afición con el club y el equipo. «Debemos volver a ser uno y no vivir situaciones de ruptura en las que no se nos ha escuchado. Por eso digo que es importante nuestra labor. Defendimos hasta la saciedad que el aficionado medio del Real Valladolid tenía como suyo el escudo y era una de las columnas vertebrales del sentimiento. No nos escucharon y el asunto acabó como acabó. Ese fue el principio del fin. Tampoco puede ser que se consiga un ascenso y que no sea de todos, como sucedió la última vez, con la afición celebrándolo por un lado y el club por otro. Se trata de volver a ser uno e ir de la mano. Y, a partir de ahí, crecer. No todos los clubes cuentan con el apoyo que esta afición ha mostrado al Real Valladolid».

Puertas cree que el club mantendrá un alto número de abonados en Segunda, sin descartar que pueda acercarse (o alcanzar) el tope máximo de los 24.000 carnés. «A poco que transmitan trabajo, seriedad y profesionalidad se puede hacer, porque la masa social está ahí. La afición viene de pasarlo muy mal y se va a agarrar a cualquier alegría. Como hinchada podemos ser un referente dentro y fuera de Zorrilla. Eso lo podemos lograr si las dos partes estamos unidas. Los responsables del club deben ser sensibles y escuchar a los aficionados. En ese sentido, nosotros queremos jugar un papel importante».