LaLiga Hypermotion Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Gorka Etayo Herrera
Valladolid
19:00h.
0
-
0
Córdoba
Min. 0
VLL
COR
Valladolid
Sábado, 30 de agosto 2025, 17:49
19:02
Rueda el balón en Zorrilla
18:57
Hasta se ha besado el escudo...
18:57
18:54
El club acaba de anunciar (en el propio estadio) la incorporación de Mathis Lachuer
💣 El Real Valladolid anuncia a Mathis Lachuer en el videomarcador antes del #RealValladolidCórdobapic.twitter.com/GsoFgcVHMo— Canal Pucela (@canalpucela) August 30, 2025
18:23
Racing y Sporting se auparían al liderato compartido, a expensas de lo que pueda hacer el Real Valladolid en unos minutos...
18:20
De momento la jornada dejó el viernes la victoria del Sporting por la mínima ante la Cultural y Deportiva Leonesa (1-0) y el empate del filial de la Real ante el Almería (2-2), y en la tarde de hoy el Racing va por delante ante el Ceuta (3-1), con expulsión de Anuar....
18:02
El equipo andaluz sale a Zorrilla con dos exblanquivioleta, Vilarrasa en el lateral izquierdo y Sergi Guardiola en punta de ataque
👤 ᙭I IᑎIᑕIᗩᒪ cordobesista para el #RealValladolidCórdobapic.twitter.com/i0YCWma6U9— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) August 30, 2025
17:55
17:53
17:52
17:52
El equipo de Iván Ania empezó perdiendo en El Molinón ante el Sporting (2-1), y cayó el pasado lunes en la visita de Las Palmas a Córdoba (1-3)
17:50
El Córdoba CF, por su parte, ya está en el estadio Zorrilla velando armas para saltar al campo e intentar sumar sus primeros puntos en el campeonato.
👕 Vestuario 🔴#RealValladolidCórdobapic.twitter.com/Mxh7Eedntj— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) August 30, 2025
17:47
Ya tenemos once blanquivioleta que, tal y como confirmó Almada en la previa, no difiere de los que saltaron al césped de inicio en las dos primeras jornadas.
Nuestro ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 30, 2025
Los titulares de esta tarde en Zorrilla, ¡a por el #RealValladolidCórdoba! pic.twitter.com/RCAVyXy5rk
13:44
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del encuentro correspondiente a la 3ª jornada de la Liga Hypermotion que enfrenta al Real Valladolid con el Córdoba CF.
2º contra 17º, dos equipos con tendencias opuestas que buscan mejorar sus prestaciones para estar más cerca de sus objetivos finales
Guillermo Almada
4-2-3-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Stanko Juric
centrocampista
Víctor Meseguer
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Iván San José Cantalejo
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Juanmi Latasa
Delantero
Iván Ania
4-3-3
Carlos Marín
portero
Carlos Albarrán
defensa
Franck Fomeyem
defensa
Xavi Sintes
defensa
Ignasi Vilarrasa
defensa
Pedro Ortiz
centrocampista
Jacobo González
centrocampista
Ismael Ruiz
centrocampista
Cristian Carracedo
Delantero
Sergi Guardiola
Delantero
Kevin Medina
Delantero
0%
VLL
100%
COR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
