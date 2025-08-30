El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Gorka Etayo Herrera

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

19:00h.

0

-

0

Córdoba

Escudo Córdoba FC

Min. 0

VLL

COR

Rueda el balón en Zorrilla

Almada no se desvía un solo milímetro de su idea y hoja de ruta; el club aprovecha los prolegómenos para anunciar el fichaje de Mathis Lachuer

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:49

19:02

Rueda el balón en Zorrilla

18:57

Hasta se ha besado el escudo...

18:57

LACHUER, NUEVO JUGADOR DEL REAL VALLADOLID

Enlace copiado

18:54

El club acaba de anunciar (en el propio estadio) la incorporación de Mathis Lachuer

18:23

Racing y Sporting se auparían al liderato compartido, a expensas de lo que pueda hacer el Real Valladolid en unos minutos...

18:20

De momento la jornada dejó el viernes la victoria del Sporting por la mínima ante la Cultural y Deportiva Leonesa (1-0) y el empate del filial de la Real ante el Almería (2-2), y en la tarde de hoy el Racing va por delante ante el Ceuta (3-1), con expulsión de Anuar....

18:02

ALINEACIÓN DEL CÓRDOBA

El equipo andaluz sale a Zorrilla con dos exblanquivioleta, Vilarrasa en el lateral izquierdo y Sergi Guardiola en punta de ataque

Enlace copiado

17:55

17:53

17:52

17:52

El equipo de Iván Ania empezó perdiendo en El Molinón ante el Sporting (2-1), y cayó el pasado lunes en la visita de Las Palmas a Córdoba (1-3)

17:50

El Córdoba CF, por su parte, ya está en el estadio Zorrilla velando armas para saltar al campo e intentar sumar sus primeros puntos en el campeonato.

17:47

ALINEACIÓN

Ya tenemos once blanquivioleta que, tal y como confirmó Almada en la previa, no difiere de los que saltaron al césped de inicio en las dos primeras jornadas.

Enlace copiado

13:44

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del encuentro correspondiente a la 3ª jornada de la Liga Hypermotion que enfrenta al Real Valladolid con el Córdoba CF.

2º contra 17º, dos equipos con tendencias opuestas que buscan mejorar sus prestaciones para estar más cerca de sus objetivos finales

Ver más

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-2-3-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Stanko Juric

centrocampista

Víctor Meseguer

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Iván San José Cantalejo

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Juanmi Latasa

Delantero

Iván Ania

4-3-3

Alineación

Carlos Marín

portero

Carlos Albarrán

defensa

Franck Fomeyem

defensa

Xavi Sintes

defensa

Ignasi Vilarrasa

defensa

Pedro Ortiz

centrocampista

Jacobo González

centrocampista

Ismael Ruiz

centrocampista

Cristian Carracedo

Delantero

Sergi Guardiola

Delantero

Kevin Medina

Delantero

Estadísticas

0%

COR

VLL

100%

COR

COR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

