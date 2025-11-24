Rueda el balón en Anoeta

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 15 L24/11 · Árbitro: Rafael Sánchez López
Real Sociedad de Fútbol
20:30h.
0
-
0
Valladolid
Min. 0
RS2
VLL
Valladolid
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:41
20:31
Minuto de silencio sobre el césped
20:29
Los dos equipos posan con una pancarta contra la violencia machista
Todo preparado en Anoeta
20:29
Estadio desértico... hay tan poquita gente, que bien pareciera un amistoso de pretemporada
20:28
Saltan los protagonistas al campo
19:55
También hay once del filial de la Real Sociedad
𝗫𝗜 | Gaurko hamaikakoa. Zuekin, mutilak! Garaipenaren bila! #RealSociedadBRealValladolidpic.twitter.com/iAXf86Fncd— RS Zubieta (@RSZubieta_) November 24, 2025
19:40
El técnico uruguayo prescinde de la figura del segundo delantero para meter más músculo en el centro del campo
19:38
La presencia de Lachuer en el centro del campo es la única novedad en el once de Almada en Anoeta
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 24, 2025
Nuestra alineación en San Sebastián#RealSociedadBRealValladolid #11RVpic.twitter.com/Uyzf0hlYTG
18:58
Todo lo que necesitas saber del partido te lo cuenta Arturo Posada en su previa
Un partido con pocos precedentes, dado que el filial de la Real solo ha jugado cuatro temporadas en la Segunda División del fútbol español
18:56
Partido que cierra la jornada 15ª, y una oportunidad que no debe dejar escapar el equipo blanquivioleta para volverse a enganchar a los puestos de 'play-off' de ascenso.
Recordemos que el Pucela ocupa antes de jugar el 9º puesto, con 20 puntos, y que una victoria en San Sebastián le haría escalar tres puestos hasta el 6º, dos por debajo del Burgos
18:34
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta a la Real Sociedad B y al Real Valladolid en Anoeta
Jon Ansotegi
4-2-3-1
Aitor Fraga
portero
Alberto Dadie
defensa
Luken Beitia
defensa
Kazunari Kita
defensa
Jon Balda
defensa
Ibai Aguirre
centrocampista
Lander Astiazarán
centrocampista
Daniel Díaz
centrocampista
Arkaitz Mariezkurrena
centrocampista
Job Ochieng
centrocampista
Gorka Carrera
Delantero
Guillermo Almada
4-1-4-1
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Stanko Juric
centrocampista
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Mathis Lachuer
centrocampista
Julien Ponceau
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Marcos André de Sousa Mendonça
Delantero
0%
RS2
0%
VLL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
