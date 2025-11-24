El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 15 L24/11 · Árbitro: Rafael Sánchez López

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad de Fútbol

20:30h.

0

-

0

Valladolid

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Min. 0

[ALTERNATIVE TEXT]

RS2

[ALTERNATIVE TEXT]

VLL

Rueda el balón en Anoeta

El técnico prescinde de la figura del segundo delantero, y apuesta como hiciera en el Trofeo por más músculo y presencia en el centro del campo

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:41

20:31

Minuto de silencio sobre el césped

20:29

Los dos equipos posan con una pancarta contra la violencia machista

Todo preparado en Anoeta

20:29

Estadio desértico... hay tan poquita gente, que bien pareciera un amistoso de pretemporada

20:28

Saltan los protagonistas al campo

19:55

También hay once del filial de la Real Sociedad

19:40

El técnico uruguayo prescinde de la figura del segundo delantero para meter más músculo en el centro del campo

19:38

Alineación

La presencia de Lachuer en el centro del campo es la única novedad en el once de Almada en Anoeta

Enlace copiado

18:58

Todo lo que necesitas saber del partido te lo cuenta Arturo Posada en su previa

Un partido con pocos precedentes, dado que el filial de la Real solo ha jugado cuatro temporadas en la Segunda División del fútbol español

18:56

Partido que cierra la jornada 15ª, y una oportunidad que no debe dejar escapar el equipo blanquivioleta para volverse a enganchar a los puestos de 'play-off' de ascenso.

Recordemos que el Pucela ocupa antes de jugar el 9º puesto, con 20 puntos, y que una victoria en San Sebastián le haría escalar tres puestos hasta el 6º, dos por debajo del Burgos

18:34

Real Sociedad B vs Real Valladolid

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta a la Real Sociedad B y al Real Valladolid en Anoeta

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Jon Ansotegi

4-2-3-1

Alineación

Aitor Fraga

portero

Alberto Dadie

defensa

Luken Beitia

defensa

Kazunari Kita

defensa

Jon Balda

defensa

Ibai Aguirre

centrocampista

Lander Astiazarán

centrocampista

Daniel Díaz

centrocampista

Arkaitz Mariezkurrena

centrocampista

Job Ochieng

centrocampista

Gorka Carrera

Delantero

Guillermo Almada

4-1-4-1

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Stanko Juric

centrocampista

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Mathis Lachuer

centrocampista

Julien Ponceau

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Marcos André de Sousa Mendonça

Delantero

Estadísticas

0%

VLL

RS2

0%

VLL

VLL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Rueda el balón en Anoeta

Rueda el balón en Anoeta