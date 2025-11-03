Comienza el partido en Zorrilla

20:14

Habla Pacheta en televisión

Sobre su vuelta a Zorrilla

«Me trae grandísimos recuerdos, fui muy feliz aquí y estuve muy a gusto»

Sobre la mejoría de su equipo

«Hemos sido protagonistas del peor arranque del club y ahora estamos mejor, siendo solidarios y con mejores sensaciones».

Sobre la resaca de la Copa

«Puede reactivarte si se te da mal, y te puede ir bien, aunque no creo que les afecte mucho»

Sobre Pascual

«Jorge nos da muchas cosa, tiene presencia en área, tiene gol, y nos da presión»