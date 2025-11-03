Comienza el partido en Zorrilla

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 12 L03/11 · Árbitro: Alejandro Ojaos Valera
Valladolid
20:30h.
0
-
0
Granada
Min. 0
VLL
GRA
Valladolid
Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:21
20:32
Cambio de campo tras el sorteo, el Pucela atacará en el fondo Norte de inicio
20:31
El público no olvida, y vuelven los pitos para ciertos jugadores cuando son nombrados por la megafonía del estadio
20:30
Pitos en la salida del equipo al campo (por la eliminación en Copa, se entiende)... antes de cantar el himno
20:20
La principal novedad en el once es la entrada de Javi Sánchez
20:14
Sobre su vuelta a Zorrilla
«Me trae grandísimos recuerdos, fui muy feliz aquí y estuve muy a gusto»
Sobre la mejoría de su equipo
«Hemos sido protagonistas del peor arranque del club y ahora estamos mejor, siendo solidarios y con mejores sensaciones».
Sobre la resaca de la Copa
«Puede reactivarte si se te da mal, y te puede ir bien, aunque no creo que les afecte mucho»
Sobre Pascual
«Jorge nos da muchas cosa, tiene presencia en área, tiene gol, y nos da presión»
Enlace copiado
19:28
El Granada ya está en Zorrilla...
19:27
También Pacheta ha anunciado su once para saltar al césped de Zorrilla...
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#RealValladolidGranadapic.twitter.com/iQvHnNAwht— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 3, 2025
19:26
El resto de la alineación, lo habitual, de nuevo con el tándem Juric-Ponceau en el centro del campo después del buen resultado que dieron en el último partido de liga
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 3, 2025
¡Los titulares de esta noche en Zorrilla!#RealValladolidGranada#11RVpic.twitter.com/O50FG0AuJQ
Enlace copiado
19:25
Además, en el once hay tres extremos (Amath, Biuk y Peter Federico), por lo que lo más previsible es que Peter juegue de enganche y Amath ocupe sitio en banda derecha por delante de Alejo
19:24
Partido con cambios, o si se quiere decir minirrevolución dado lo poco que le gustan los cambios a Guillermo Almada. El técnico uruguayo deja en el banco a Pablo Tomeo y repite con Javi Sánchez en el centro de la zaga, tal y como pasó en Copa en Portugalete
19:22
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión de la jornada 12ª en Zorrilla, en partido que enfrenta al Real Valladolid y al Granada
Enlace copiado
Guillermo Almada
4-4-2
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Javi Sánchez
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Julien Ponceau
centrocampista
Stipe Biuk
centrocampista
Amath Ndiaye
Delantero
Juanmi Latasa
Delantero
José Rojo Martin
4-3-3
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Manu Lama
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Baïla Diallo
defensa
Rubén Alcaraz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Sergio Ruiz
centrocampista
Álex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
0%
VLL
0%
GRA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
