LaLiga Hypermotion Jornada 12 L03/11 · Árbitro: Alejandro Ojaos Valera

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

20:30h.

0

-

0

Granada

Escudo Granada Club de Fútbol

Min. 0

VLL

GRA

Comienza el partido en Zorrilla

Almada da galones a Javi Sánchez, prescinde de Tomeo y Chuki, y repite con el tándem Juric-Ponceau en el centro del campo

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:21

20:32

Cambio de campo tras el sorteo, el Pucela atacará en el fondo Norte de inicio

20:31

El público no olvida, y vuelven los pitos para ciertos jugadores cuando son nombrados por la megafonía del estadio

20:30

Pitos en la salida del equipo al campo (por la eliminación en Copa, se entiende)... antes de cantar el himno

20:20

La principal novedad en el once es la entrada de Javi Sánchez

20:14

Habla Pacheta en televisión

Sobre su vuelta a Zorrilla

«Me trae grandísimos recuerdos, fui muy feliz aquí y estuve muy a gusto»

19:28

El Granada ya está en Zorrilla...

19:27

También Pacheta ha anunciado su once para saltar al césped de Zorrilla...

19:26

Alineación

El resto de la alineación, lo habitual, de nuevo con el tándem Juric-Ponceau en el centro del campo después del buen resultado que dieron en el último partido de liga

19:25

Además, en el once hay tres extremos (Amath, Biuk y Peter Federico), por lo que lo más previsible es que Peter juegue de enganche y Amath ocupe sitio en banda derecha por delante de Alejo

19:24

Partido con cambios, o si se quiere decir minirrevolución dado lo poco que le gustan los cambios a Guillermo Almada. El técnico uruguayo deja en el banco a Pablo Tomeo y repite con Javi Sánchez en el centro de la zaga, tal y como pasó en Copa en Portugalete

19:22

Real Valladolid vs Granada CF

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión de la jornada 12ª en Zorrilla, en partido que enfrenta al Real Valladolid y al Granada

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-4-2

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Javi Sánchez

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Julien Ponceau

centrocampista

Stipe Biuk

centrocampista

Amath Ndiaye

Delantero

Juanmi Latasa

Delantero

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Manu Lama

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Baïla Diallo

defensa

Rubén Alcaraz

centrocampista

Pedro Alemañ

centrocampista

Sergio Ruiz

centrocampista

Álex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Estadísticas

0%

GRA

VLL

0%

GRA

GRA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

