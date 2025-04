Álvaro Rubio: «Es inexplicable, vuelves a cometer en el área los mismos errores»

Álvaro Rubio volvió a incidir en los errores individuales tras la derrota ante el Osasuna (2-3) en Zorrilla. El técnico blanquivioleta, que lamentó «la ... mala primera mitad», admitió que tendrá que seguir insistiendo con sus futbolistas para evitar nuevos fallos aislados que se traducen en goles en contra.

«Es complicado. Hay accciones que son difíciles de entender. Yo lo achaco a la situación tan extrema que estamos viviendo. Haces cosas con las que nos quedamos sorprendidos, ellos mismos se quedan sorprendidos. Hablamos de las dos acciones de penalti del Metropolitano, y hoy hacemos lo mismo. Son cosas inexplicables», valoró Rubio.

«Entiendo que es la tensión, que todo un poco que te influye, que te lleva a cometer errores así. Hablamos durante la semana de minimizar esos errores, de der más prácticos, de no cometer esas acciones dentro del área.... Solo me queda seguir intentado e insisitiendo en ese tipo de jugadas para que no se repitan».

El preparador riojano no puso paños calientes sobre la salida de su equipo en la primera mitad. «Hemos tenido una reacción en la segunda mitad tras una primera parte muy mala», agregó. «Había que cambiar algo por parte de todos. El primer responsable de la primera mitad soy yo, pero también nos tenemos que mirar... Salir con intensidad, en la segunda parte es lo que buscábamos. y sí también cambiar la estructura a ver si lográbamos algo», analizó.

Sobre la reacción de su equipo en el segundo acto, Rubio lamentó ese penalti cometido por Juanmi Latasa. «Una lástima, porque nos ha distanciado cuando mejor estábamos. Lo bueno es que hemos seguido y hemos conseguido el 2-3», añadió.

«La pena es que no hayamos podido meter más balones al área. No nos ha llegado la energía», señaló en relación además a los cambios de Chuki por Mario Martín «por ese perfil parecido de muchas piernas y con Juric fatigado».

En ese sentido, el entrenador pucelano admitió que ya no se tratá de tácticas, sino de reacción. «Da igual si no hubiésemos cambiado, pero sales con la actitud de la segunda mitad. Los jugadores al final unos están más acertados unos días que otros», reflejó y valoró el partido de Grillitsch tras su cambio en el descanso. «Es un chico muy trabajador. Hoy no ha estado nada bien, pero es más un problema más de que no ha sabido encajar. Un problema de eso, no es de actitud. No es un jugador agresivo, él nos da otra cosa, en esa presión estaba más apagado».

El descenso matemático y la diferencia entre Latasa y Pérez

Álvaro Rubio también admitió que «el equipo es consciente de la situación» en relación a que el Real Valladolid puede descender ya de forma matemática este jueves ante el Real Betis. «A Sevilla tenemos que ir a competir al máximo y levantarnos de este golpe», indicó.

Sobre el descenso de la afluencia de público al estadio, Rubio solo quiso agradecer a los aficionados que se acercaron a Zorrilla a animar, y lamentó no poder brindarle una victoria. «Los que no han venido y están enfandados... Pues claro que los entiendo».

Además, por último, el entrenador riojano aclaró que no ha hecho distinciones entre Luis Pérez y Juanmi Latasa tras la sanción a ambos por la pelea que protagonizaron en el banquillo en el encuentro ante el Getafe.

«No, no les he diferenciado. Hoy he considerado que Luis no esté y que Lata nos podía ayudar por el plan de partido», analizó.

Por su parte, el técnico del Osasuna, Vicente Moreno, destacó «una muy buena primera parte» de su equipo, en un resultado que consideró incluso «corto», mientras que analizó que en la segunda mitad sus jugadores dieron «facilidades» al Real Valladolid, pese al «mérito» de los blanquivioleta en los dos goles.

Además, indicó que es muy posible que el Real Valladolid consiga «puntos» en los seis partidos que restan «Incluso los tres», en algún encuentro, concluyó.