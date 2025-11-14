El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga Hypermotion Jornada 14 V14/11 · Árbitro: Miguel González Díaz

Escudo Real Valladolid Club de Fútbol

Valladolid

20:30h.

0

-

0

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Min. 0

VLL

LPM

José C. Castillo

Rueda el balón en Zorrilla

El Real Valladolid salta al césped de Zorrilla con dos delanteros, Marcos André y Jorge Delgado

Minuto a minuto

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:25

20:32

Comienza el partido

20:32

Todo preparado ya para que ruede el balón

20:10

Debuta Mario Domínguez en una convocatoria

La principal novedad de la jornada pasa por el debut en la convocatoria del juvenil Mario Domínguez

19:29

Las Palmas

También Luis García ha anunciado el once de la UD Las Palmas...

19:28

Eso significa que el Pucela salta al césped de Zorrilla con dos delanteros, Marcos y André y Jorge Delgado, y bandas para Peter Federico y Amath

19:27

Alineación

De inicio, Guillermo Almada apuesta por el mismo once que saltó al Mirandilla y que arrancó un punto en Cádiz en la pasada jornada

12:50

Real Valladolid vs UD Las Palmas

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta al Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas en Zorrilla

Jornada 14ª que enfrenta al tercer clasificado (23 puntos), que no ha perdido aún como visitante, con el 7º (20), que sigue buscando su mejor versión como local

Alineación y estadísticas

Guillermo Almada

4-4-2

Alineación

Guilherme Sousa Carvalho Fernandes

portero

Iván Alejo

defensa

Pablo Tomeo

defensa

David Torres

defensa

Guille Bueno

defensa

Peter Federico González Carmona

centrocampista

Stanko Juric

centrocampista

Julien Ponceau

centrocampista

Amath Ndiaye

centrocampista

Marcos André de Sousa Mendonça

Delantero

Jorge Delgado

Delantero

Luis García

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Sergio Barcia

defensa

Mika Mármol

defensa

Enrique Clemente

defensa

Ale García

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Kirian Rodríguez

centrocampista

Francisco Jesús Crespo García

centrocampista

Manu Fuster

Delantero

Milos Lukovic

Delantero

Estadísticas

0%

LPM

VLL

100%

LPM

LPM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

