Rueda el balón en Zorrilla

12:50

Real Valladolid vs UD Las Palmas

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta al Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas en Zorrilla

Jornada 14ª que enfrenta al tercer clasificado (23 puntos), que no ha perdido aún como visitante, con el 7º (20), que sigue buscando su mejor versión como local