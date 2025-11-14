Rueda el balón en Zorrilla

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 14 V14/11 · Árbitro: Miguel González Díaz
Valladolid
20:30h.
0
-
0
Las Palmas
Min. 0
VLL
LPM
Valladolid
Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:25
20:32
Comienza el partido
20:32
Todo preparado ya para que ruede el balón
20:10
La principal novedad de la jornada pasa por el debut en la convocatoria del juvenil Mario Domínguez
Foto: José C. Castillo
19:29
También Luis García ha anunciado el once de la UD Las Palmas...
🆙 ¡Aquí está nuestro XI para medirnos al @realvalladolid! ⚔️#RealValladolidLasPalmas#LaUniónHaceLasPalmas#SeremosMásUniónpic.twitter.com/NAp4jfvOjj— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) November 14, 2025
19:28
Eso significa que el Pucela salta al césped de Zorrilla con dos delanteros, Marcos y André y Jorge Delgado, y bandas para Peter Federico y Amath
19:27
De inicio, Guillermo Almada apuesta por el mismo once que saltó al Mirandilla y que arrancó un punto en Cádiz en la pasada jornada
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 14, 2025
¡Todos juntos en casa! ¡A por los 3 puntos!#RealValladolidLasPalmas #11RVpic.twitter.com/29adN7pujv
12:50
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión del partido que enfrenta al Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas en Zorrilla
Jornada 14ª que enfrenta al tercer clasificado (23 puntos), que no ha perdido aún como visitante, con el 7º (20), que sigue buscando su mejor versión como local
Guillermo Almada
4-4-2
Guilherme Sousa Carvalho Fernandes
portero
Iván Alejo
defensa
Pablo Tomeo
defensa
David Torres
defensa
Guille Bueno
defensa
Peter Federico González Carmona
centrocampista
Stanko Juric
centrocampista
Julien Ponceau
centrocampista
Amath Ndiaye
centrocampista
Marcos André de Sousa Mendonça
Delantero
Jorge Delgado
Delantero
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Sergio Barcia
defensa
Mika Mármol
defensa
Enrique Clemente
defensa
Ale García
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Kirian Rodríguez
centrocampista
Francisco Jesús Crespo García
centrocampista
Manu Fuster
Delantero
Milos Lukovic
Delantero
0%
VLL
100%
LPM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
