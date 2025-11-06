Fuera del Radar · T7 · Episodio 7
El prisionero de la mariposa
Miguel Ángel cayó en una relación tóxica que, tras mucho sufrimiento, acabó llevándole a la cárcel. Encontró una vía imaginativa para escapar, aunque sea mentalmente, de allí
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:33
El 2024 de Miguel Ángel fue muy rocambolesco. En esta historia hay amor, traición, invención, y privación de libertad a causa de todo ello. De alguna manera, una 'Gran Evasión' de la cárcel, pero distinta. ¿Cómo afrontar que tu vida cambie por completo de la noche a la mañana? ¿Qué se siente al pasar la primera noche en la cárcel? Con todo ello Miguel Ángel logró encontrarse, y ahora ya es otra persona.
Créditos
Una historia de José E. Cabrero Granada
Producción técnica Íñigo Martín Ciordia
Diseño sonoro y mezcla Rodrigo Ortiz de Zárate
Ilustraciones Felip Ariza
Edición y coordinación Carlos G. Fernández
Dirección y producción ejecutiva José Ángel Esteban