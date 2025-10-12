El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

ETA en Granada

El asesinato de Luis Portero, una herida abierta 25 años después

El caso del asesinato de Luis Portero ha sido reabierto. En este podcast, hablamos con sus hijos y repasamos el estado del sumario tras las nuevas revelaciones

Inés Gallastegui y Pilar García-Trevijano

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:16

Comenta

El 9 de octubre del año 2000 en Granada, dos etarras dispararon a bocajarro contra Luis Portero, que entonces era primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia. 200.000 personas salieron a las calles en acto de repulsa contra el atentado de la banda terrorista. Veinticinco años después, la Audiencia Nacional ha reabierto el caso.

Créditos

  • Realización Inés Gallastegui y Pilar García-Trevijano

  • Guion Amanda Martínez

  • Edición y montaje Javier Martín

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en ...

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de El Norte de Castilla

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El asesinato de Luis Portero, una herida abierta 25 años después

El asesinato de Luis Portero, una herida abierta 25 años después

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de El Norte de Castilla