Ruta del Pico Urbión desde la Laguna Negra

La Laguna Negra en Soria / ICAL La ruta permite descubrir tres lagunas en pleno parque natural de la Sierra de Urbión y Laguna Negra

El hielo es el gran protagonista del parque natural de la Sierra de Urbión y Laguna Negra, en la provincia de Soria. Como si de un cincel se tratase, ha esculpido las formas caprichosas de los picos y montañas. Este parque natural, además, presenta una interesante combinación de contrastes entre las lagunas, los bosques, los pastizales de alta montaña y los arroyos. Todo esto le hacen un paisaje muy emblemático de la alta montaña ibérica.

La ruta comienza en el aparcamiento de la Laguna negra, a 18 km de Vinuesa, lugar donde podemos estacionar nuestro vehículo. Ascendemos hacia la Laguna Negra, por el arroyo de la Laguna Negra, lugar donde merece la pena disfrutar de esta laguna de agua natural que brota del interior de la sierra. Seguimos dejando a la izquierda la Laguna Helada y ascendemos hacia la Laguna Larga, lugar donde nace el río Revinuesa.

Un última subida nos permite coronar el Pico Urbión, a 2.228 metros de altitud, cuya corona domina la Sierra de Urbión. Próximas al pico, se encuentran las Fuentes del Duero (fuera de la ruta), donde nace el río Duero.

El camino es apto para todos los públicos, aunque el ascenso al Pico Urbión puede entrañar cierta dificultad. Se recomienda ir con calzado adecuado y ropa de abrigo si optamos por visitar estas tierras en invierno o primavera. También conviene llevar comida y bebida para el camino.

En esta ruta podemos observar reptiles característicos de ambientes atlánticos como el lagarto verde y la víbora áspid. Entre los mamíferos más habituales se encuentran ardilla, garduña, zorro, comadreja, tejón, ciervo, corzo y jabalí. Más raros y esporádicos son el lobo, la nutria y el visón europeo. Entre las aves, en los pinares se encuentran especies de pequeño tamaño como el piquituerto, el carbonero palustre y la chocha perdiz. La zona y un ambiente fresco ha facilitado la permanencia e incluso el desarrollo de una vasta masa de pino silvestre o albar. También son frecuentes los matorrales como el biércol, el enebro rastrero y el arándano.

Consejos prácticos

Respeta el camino y no te salgas de él. No solo puedes perderte, sino que alteras el hábitat en el que viven y conviven toda la flora y fauna que alberga este parque. No dejes basuras, no tomes aguas bravas ni te bañes en ellas. Deja el parque tal y como te lo encontraste para compartir este espacio con otros visitantes.

