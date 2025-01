«La campaña ha sido muy buena, ha estado bien, pero no es suficiente para conseguir ese objetivo de que el comercio abra los sábados por la tarde. Si queremos que se haga bien del todo, este tipo de campañas tienen que prolongarse mucho más ... en el tiempo, porque hay que acostumbrar al cliente y eso cuesta», explica Iván González, propietario de la tienda Gabán de la calle Colón, uno de los comerciantes que se ha sumado a la pasada iniciativa de apertura de los sábados por la tarde, dado que es un convencido de que es una buena oportunidad para su negocio.

«Nosotros abrimos siempre, de otubre a mayo, como marca el convenio, y trabajamos muy bien, pero porque nuestro cliente sabe que estamos abiertos. Y eso cuesta mucho esfuerzo. Por ejemplo, en esta campaña, ha habido algunos que se comprometieron y a las dos semanas ya no han vuelto a abrir, y eso el cliente lo nota. Pero claro, no puedes obligar a nadie, porque hay que estar convencido de ello. Si abres para venir a pasar la tarde, pues no abres. Afortunadamente, no es nuestro caso«, señala.

Iván González explica además que el comercio de Palencia cuenta ahora con una herramienta muy potente como la aplicación de la Cuenta Consumo, que se ha utilizado para la campaña de los sábados por la tarde, pero que, desde su punto de vista está infrautilizada. «Yo mismo he propuesto que la aplicación pueda utilizarse de forma continua para hacer promociones y campañas todo el año, con una supervisión, por supuesto, pero que esté presente, porque si no el cliente la borra cuando acaba la campaña de la Cuenta Consumo. Lo hemos visto esta navidad, que muchos clientes ya no la tenían, porque además no habían recibido ninguna información de la campaña de los sábados por la tarde. Hemos tenido que explicárselo a los clientes, animarles, porque si no, habría pasado por completo desapercibida», manifiesta.

González recalca que los sábados por la tarde pueden ser una gran oportunidad para el comercio, pero primero es necesario también acostumbrar al cliente a que va a encontrar los establecimientos abiertos. «Si abres en un momento concreto, pero luego vuelves a cerrar, el cliente no lo va a tener claro y se va a buscar otro sitio. Si tiene claro que tú estás abierto, va a venir, porque hay muchas personas que trabajan que a lo mejor no tienen otro buen momento para salir a comprar que el sábado por la tarde. Pero insisto, no se puede obligar a nadie», señala este comerciante.