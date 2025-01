Resignación al no dar una mayor atención personal, sobre todo por la noche Manuel Suances, propietario de la única gasolinera con servicio nocturno: «Creo que debería ser obligatorio porque nos debemos a los clientes»

Adrián García González Palencia Viernes, 31 de enero 2025, 06:55 Comenta Compartir

El auge de las estaciones 'low cost' durante los últimos años es otro de los temas candentes dentro de la actualidad del sector. Una competencia algo diferente, porque no ofrece el mismo producto ni el mismo servicio, pero que sí afecta a las gasolineras palentinas. « ... Por ahora hay sitio para todos y ahí están las 'low cost'. Es una opción más para que el cliente elija lo que le parezca mejor, aunque no ofrecen exactamente el mismo producto», señala Óscar Infante. En esta línea, cobra más importancia destacarse con otros servicios paralelos a la propia estación. «Ahora mismo se juega con la competencia de otro formato de gasolinera donde no hay personal. Lo que consolida a la sociedad es la atención al cliente, tarjetas de fidelización y regalos de cortesía», expone Soraya Noriega.

Por otro lado, Manuel Suances recalca que las gasolineras tradicionales siguen ofreciendo servicios añadidos que muchos usuarios valoran. «La gente aprecia ser atendida, contar con una tienda 24 horas, lavado de vehículos y recogida de paquetes. Eso nos diferencia», explica. Otro de los servicios importantes dentro de las estaciones de servicio es el horario nocturno. Las diferentes tendencias en los últimos años han llevado a la prácticamente desaparición de este servicio, al menos en la ciudad de Palencia. «Los servicios nocturnos con el paso del tiempo, sobre todo en las ciudades, han tendido a ser erradicados. Existen los auto pagos, ahora mismo las normativas de que pueda servirse la gente están entre hilos y los servicios nocturnos han tendido a eso. Hay gasolineras que alargan algo más el servicio hasta las doce, pero no es lo normal. Los que sí mantienen ese servicio son las de carretera», explica Soraya Noriega. Noticia relacionada Palencia El sector teme una subida importante del diésel para abril Adrián García González La Gasolinera Suances es la única que ofrece atención personal 24 horas en la capital, apostando firmemente por mantener este servicio. «Aguantamos porque nos debemos a los clientes, aunque los números a veces no cuadren. Creo que debería ser algo obligatorio, porque contar con sólo una atención en todo Palencia ofreciendo este servicio no es lo más correcto», concluye Manuel Suances. A medida que el sector afronta los retos de la competencia, los cambios normativos y los hábitos de consumo, los gasolineros palentinos confían en seguir adaptándose para mantenerse como un servicio esencial dentro de la capital.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión