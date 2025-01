La propuesta de abrir los sábados por la tarde no cala entre los comerciantes

La experiencia ha sido buena, pero no va a cambiar la situación. El fin último de la iniciativa era estimular a los comerciantes para que se animen a abrir los sábados por la tarde y no se ha conseguido. Había que generar también en los ... clientes la sensación de que pueden encontrar en Palencia una buena respuesta para su demanda de compras de los fines de semana y tampoco se ha logrado alcanzar este reto.

Se trataba de una nueva propuesta del Ayuntamiento de Palencia y las asociaciones vinculadas al sector del comercio, en esta ocasión, enfocada a la apertura de los sábados por la tarde, para acabar con ese mantra de que «en Palencia no hay nada los fines de semana y por eso los clientes se marchan a otras ciudades a comprar». Para ello, tomando como apoyo la aplicación telefónica de la Cuenta Consumo, que tan buenos resultados ha dado hasta ahora, se planteó un nuevo modelo de campaña, en la que se ha intentado implicar tanto a comerciantes como a posibles compradores, mediante estímulos de participación como ofertas especiales y diferentes sorteos, a los que también se han sumado otros sectores como la hostelería o los clubes deportivos de la ciudad.

Y como se decía al principio, la iniciativa ha sido buena, incluso con una aceptable participación, a pesar de que todas las partes implicadas han reconocido que la promoción había sido escasa y la información apenas había llegado a un mínimo porcentaje de las personas que se acercaban hasta las tiendas. Pero el gran objetivo, el de crear un poso de confianza tanto entre los comerciantes como en los clientes con respecto a la apertura de los sábados por la tarde, está muy lejos de hacerse realidad. La idea no ha cuajado y esas ventas vespertinas del fin de semana seguirán trasladándose a otras ciudades. En Palencia, solo unos pocos, un pequeño puñado de empresarios, seguirán aventurándose los sábados por la tarde, pero continuarán siendo pequeños islotes aislados en un gran océano de verjas bajadas.

«Yo he abierto y no me puedo quejar. Ha sido una buena experiencia, pero también es cierto que se trataba de la mejor época del año para vender, que es la campaña de Navidad. Además, como mi negocio es una librería y está situado en pleno centro de la Calle Mayor para mí es fácil vender. Solo con abrir la puerta ya sé que alguien va a entrar. Pero mi caso no es representativo y puedo entender a los que van a decir seguir cerrados los sábados», explica Ángel Iglesias, propietario de la Librería Iglesias y presidente de la Federación del Comercio de Palencia (Fecopa).

Este empresario recuerda que abrir un sábado por la tarde supone un esfuerzo adicional, puesto que implica o pagar más horas a un empleado o sacrificar el descanso personal del propietario, «por lo que hay que estar muy convencido de que va a compensar, porque solamente abrir es un gasto. Hay que hacer cuentas y entiendo que no a todo el mundo le compensa, y por mucho que sea bueno para la ciudad, que es indudable, no podemos obligar a nadie», indica Ángel Iglesias, quien señala que no es solo responsabilidad del comerciante, sino de esa falta de concienciación entre los propios palentinos de que las compras del sábado por la tarde también pueden hacerse en Palencia. «Tú puedes abrir, como hemos visto estos días, en los que se han animado muchos comercios, pero si no te entran los clientes, y estamos hablando de la mejor época del año, pues al final, dejas de hacerlo, como ha pasado», recalca.

Mientras, la presidenta de Palencia Abierta, María José López, una de las propietarias de la tienda de regalos Mayte, insiste en que hay libertad y que no puede obligarse a ningún comerciante a abrir los sábados por la tarde, por muy beneficioso que pueda resultar para el conjunto de la ciudad. «Hasta ahora todos los esfuerzos que se han hecho en este sentido han fracasado. Hace unos años desde Palencia Abierta hicimos una campaña muy fuerte para conseguirlo y tampoco logramos nada. Sabemos que ha familias que salen a comprar el sábado por la tarde y como aquí no hay demasiada oferta, se van a otros sitios. Pues quisimos darles las mayores facilidades posibles. Pusimos guardería, aparcamientos gratuitos e incluso acuerdos con los hosteleros, y también fue un fracaso», rememora la presidenta de Palencia Abierta.

La comerciante incide en que abrir un sábado por la tarde supone un esfuerzo extraordinario para el sector, porque conlleva gastos o una renuncia al tiempo libre y de descanso, con lo que no es fácil que muchos propietarios quieran dar este paso. «Es un esfuerzo, aunque hay épocas en que resulta menor, como la campaña de Navidad, porque ya sabes que vas a vender y, de hecho, es una época en la que suele abrirse. Por eso este último intento no es significativo. Diciembre y el principio de enero son buenos meses para el comercio», recalca María José López, quien señala que entiende el desánimo que pueden encontrar a partir de ahora muchos comerciantes. «Febrero es un mes muy complicado y no hay más que ver cómo están ahora las calles. La inercia de las compras que venía de la Navidad y del inicio de las rebajas ya ha pasado, con lo que es muy difícil que se siga con la apertura de los sábados. Si hay que hacer algo ahora es recordarle a los palentinos que las verdaderas rebajas, los remates son estas fechas y que solo las van a encontrar en el comercio local de proximidad», manifestó.

Por su parte, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, lamentaba que no se haya logrado el objetivo de esta campaña, que finalizó el pasado 25 de enero. «Somos conscientes de que hay muchas familias que se marcha fuera de Palencia para comprar porque aquí no hay oferta suficiente los sábados. Si salen aquí, tienen que pesar a dónde pueden ir, no puedes salir a dar un paseo y ver qué encuentras. y esto es una lástima. Da mucha pena no saber qué hacer para que ese dinero no se consuma en otras ciudades, sino que se quede aquí», indica la edil de Impulso Económico, quien recalca que ese ha sido el objetivo de la última campaña promocional del comercio.

«La iniciativa ha sido buena y en principio tuvo bastante apoyo. Aunque no fue masivo, como nos hubiese gustado, y algunos no han aguantado hasta el final, pero los que se han implicado, han utilizado la aplicación para los sorteos, están satisfechos porque ha funcionado bien. Ahora, lo ideal es que esa decisión de abrir los sábados se extendiera mucho más tiempo. Comenzamos en la época de Navidad, porque es buena y podía ser un buen incentivo, pero para que realmente cambie la situación, debe hacerse el esfuerzo todo el año y puede que en unos meses todavía la gente no tenga la sensación de que están cambiando las cosas, pero en un tiempo no muy largo, si la mayor parte de los comercios abren, también los clientes lo habrán asimilado y cambiará la perspectiva», manifestó Judith Castro.