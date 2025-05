Una olimpiada para razonar y resolver problemas

Ha sido una edición de récord, la que más participantes ha acumulado superando con creces el centenar. La XVIII Olimpiada Matemática Provincia reunió en Saldaña ... el pasado sábado 10 a unos 120 estudiantes (había 128 apuntados) de segundo y cuarto de Secundaria de distintos institutos y colegios de la provincia, incluyendo a los alumnos del proyecto Estalmat (Estímulo del Talento Matemático), junto con 31 profesores.

«Estamos muy satisfechos porque es la edición en la que más estudiantes y más centros han participado. Llevamos ya muchos años organizándolo y es una actividad que ya está consolidada», afirmó Miguel Ángel Curto, de Estalmat. El instituto Condes de Saldaña de la localidad fue el escenario escogido para llevar a cabo la prueba individual de resolución de problemas. «Son más problemas de razonamiento que de operatividad, ya que no se trata solo de cálculo», argumentó. Subrayó que siempre se ha tratado de una jornada de convivencia y participación, y que ese día no se entregan los premios a los ganadores para que no sea competitivo.

Tras la prueba individual, llegó la gymkana matemática por las calles de la localidad, la comida en hermandad, la visita al museo de la villa romana de La Olmeda (cada edición se celebra en un municipio y cuenta con una actividad cultural organizada por su ayuntamiento) y la entrega de premios de la gymkana.

Esta iniciativa de la Asociación Castellano y Leonesa en Educación Matemática, que trata de mostrar esta asignatura como algo divertido y gratificante, continúa con la fase regional, que tendrá lugar en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga del 13 al 15 de junio. Cinco estudiantes palentinos lograron la medalla de oro y representarán a la provincia en esta prueba. Patricia Navarro (IES Recesvinto de Venta de Baños), Fabián Merino (IES Jorge Manrique) y Amalia Olivares (colegio Santa Clara de Asís) lo harán en la categoría de segundo de ESO y Pablo Ordóñez (colegio Filipense) y Lucía Guerrero (IES Santa María la Real de Aguilar), en la de cuarto de ESO.

La entrega de premios de la Olimpiada Matemática Provincial coincidió este jueves con la clausura del curso de Estalmat (que realizará las pruebas de selección para el próximo el 31 de mayo a los alumnos que lo deseen de sexto de Primaria y primero de ESO) y se desarrolló en el patio de la Diputación Provincial. Ahí recibieron su reconocimiento los cinco galardonados que acudirán a la siguiente fase, junto con las medallas de plata, Leire Pastor (IES Jorge Manrique), Víctor Rodríguez (colegio San Gregorio de Aguilar) y Valeria López (IES Recesvinto de Venta de Baños) de segundo de ESO, junto con Rodrigo González (colegio Santa Clara deAsís), Samuel Lucas (IES Alonso Berruguete) y Ricardo Cárdenas (IES Victorio Macho).