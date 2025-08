«Es increíble ver que tanta gente comparte este sentimiento»

Carmen Aguado Palencia Miércoles, 6 de agosto 2025, 07:31 Comenta Compartir

«Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén. No se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio, en ustedes mismos y a su alrededor». Estas son las palabras que pronunciaba este domingo el Papa León XIV frente a los miles de jóvenes congregados en la Santa Misa en la explanada de Tor Vergata en Roma con motivo de la celebración del Jubileo de la Esperanza.

Esta multitud, llegada de 146 países, se reunía frente al Sumo Pontífice tras haber recorrido las calles de la capital italiana durante una semana en un encuentro juvenil internacional sin precedentes. Este Jubileo, el primero de Robert Prevost como Papa, ha sido una demostración de fe en la que han participado hasta medio centenar de jóvenes palentinos procedentes de parroquias de la capital y la provincia.

Uno de los momentos más especiales de estos días se produjo durante la proclamación oficial del 'Manifiesto de los Jóvenes cristianos de Europa', en la Basílica de Santa María en Trastevere en Roma. Un texto en el que los 50 jóvenes de Palencia que viajaron hasta allí han estado involucrados, así como también el obispo de la Diócesis de Palencia, Mikel Garciandía.

La propuesta, 'Roma 25 - Santiago 27 - Jerusalén 33', es una iniciativa inédita impulsada por jóvenes cristianos de Europa que, en plena cuenta atrás hacia el Jubileo de la Redención que se celebrará en el año 2033, quiere abrir un camino de fe y esperanza para una nueva generación del continente europeo.

El manifiesto es una llamada a la acción para los jóvenes cristianos de Europa, invitándolos a ser protagonistas de una nueva etapa de fe, esperanza y renovación en el continente. Un testimonio del que dan fe Juan, Ana y María, tres jóvenes de Palencia que han participado de forma muy activa durante esta semana en la ciudad romana.

Ampliar Los jóvenes palentinos Juan, Ana y María, con Pedro Brouilhet, segundo por la izquierda, delegado diocesano de pastoral con jóvenes. El Norte

Así lo explican momentos antes de volver a España este lunes, con el corazón lleno y el alma en paz, como ellos mismos lo describen. «Lo que hemos vivido ha sido muy emocionante. Nos lo hemos pasado muy bien y hemos formado un gran grupo. Me ha encantado ver cómo todos estábamos tan felices». Así explica lo vivido Juan, de 18 años y miembro de la parroquia de Villamuriel de Cerrato.

Su compañera Ana, quien comparte edad con Juan, de la parroquia de San José, reconoce emocionada que «ha sido una experiencia bastante conmovedora para todos. Creo que, fundamentalmente, he sentido mucha paz. Ha superado las expectativas de todos. El encuentro con los españoles nos puso piel de gallina. Es increíble ver que tanta gente pueda compartir el mismo sentimiento que tú». Y agrega, «es muy conmovedor y más en la sociedad que vivimos, en el que no está generalizado el sentimiento de la fe. Siento que vuelvo más reconfortada y que he limpiado un poco mi corazón». Un balance que comparte María, también de 18 años, de la parroquia de Grijota, quien define esta semana como «una experiencia que te marca».

La joven destaca el impacto de ver que tantos jóvenes comparten una misma fe. «Yo creo que el Papa León XIV está un poco en la misma línea del Papa Francisco, cosa que me alegra mucho porque yo creo que hizo muy buena labor. Y se ve que tiene mucha ilusión. En la vigilia dijo cosas muy bonitas y reales que nos han llegado».

Junto a todos estos chicos, el párroco de San Antonio y delegado diocesano de pastoral con jóvenes, Pedro Brouilhet, quien les define como «un conjunto con unas grandes cualidades humanas. De un alto interés, que se hace muchas preguntas y es muy diverso. Los días en Roma han sido espectaculares».

Más de un millón de personas

Según datos de la Santa Sede, más de un millón de personas, unos siete mil sacerdotes y más de 450 obispos procedentes de todo el mundo, pertenecientes a diversas culturas, participaron este pasado domingo en la celebración eucarística presidida por el Santo Padre con la que se cierra una semana de encuentros, cantos, reconciliación y oración.

«Queridos jóvenes, nuestra esperanza es Jesús», afirmó el Pontífice, al invitar a todos a «mantenerse unidos a Él, a permanecer en su amistad, siempre, cultivándola con la oración, la adoración, la comunión eucarística, la confesión frecuente y la caridad generosa», expresó el Papa durante su homilía.

De esta forma, León XIV encomendó a la Virgen María a los miles de jóvenes presentes en este encuentro para que, con su ayuda, al regresar a sus países durante estos días sigan caminando con alegría tras las huellas del Salvador y contagien a los que encuentren con el entusiasmo y el testimonio de su fe. «¡Buen camino!»- concluyó.

Con el regreso a casa de estos jóvenes palentinos, queda sembrado en ellos y en la comunidad católica un nuevo impulso de fe que marcará el camino hacia los próximos hitos del itinerario europeo que están fijados para Santiago durante el año 2027 y Jerusalén en el año 2033.

