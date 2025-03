Esther Bengoechea Martes, 18 de marzo 2025, 13:33 Comenta Compartir

«Está siendo muy ilusionante este nuevo comienzo y agradezco a Proyecto Arraigo la oportunidad y la asistencia. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que ponerle mucho empeño y paciencia. Nos han acogido muy bien», afirmó Sandy del Collado. «Llevo un mes y me siento familiarizado con todos, que parece que hemos nacido aquí. Hemos encajado muy bien», continuó.

Esta familia, compuesta por Sandy, su esposa Maricel y su hijo Angelo, decidieron cambiar La Habana por la provincia de Palencia, concretamente por Saldaña. «Mi esposa es española y ya tiene trabajo y Angelo, que tiene cinco años, ya está integrado en la escuela», argumentó, mientras señaló que él está buscando también trabajo. «En Cuba trabajé en televisión mucho tiempo y también en turismo. Soy nativo de La Habana Vieja y camino por Saldaña y sé dónde estoy, veo valores patrimoniales que sé identificar porque yo me crié en ese escenario».

«Queríamos un nuevo comienzo y, a través de un medio de comunicación, conocimos el Proyecto Arraigo. Aplicamos el formulario y estuvimos un año y tres meses como parte del proceso. Necesitábamos alguien que nos diera la mano y nos acompañase en esta travesía y de verdad les doy las gracias por esta oportunidad», reconoció.

En Saldaña han encontrado «la tranquilidad y seguridad» y también un «mejor sistema educativo para Angelo, que parece que siempre ha estado aquí. Apenas habla de lo que dejó, de sus amigos en Cuba o de su escuela. Se ha integrado muy rápido».

Su experiencia está siendo tan buena que a muchos amigos les está recomendando que formen parte del proceso de Arraigo. «Ya les he dicho que hay demora, que no todos son escogidos y que se necesita de un colchón económico y puede que no todas las personas puedan pagarlo. Aquí tengo muchos amigos que han venido sin formar parte del Proyecto Arraigo y ahora lo valoro aún más porque te dan las herramientas, el escenario favorable, el alojamiento, el empleo o acompañamiento en algunos trámites. La verdad es que vale la pena lo que se invierte», subrayó. «Animo a todos los latinoamericanos, que den este paso adelante porque nos sentimos como en casa», concluyó.