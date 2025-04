Caracoles y palillos para todos por San Marcos

Esther Bengoechea Viernes, 25 de abril 2025, 20:55 Comenta Compartir

El Puentecillas era un ir y venir de personas que llegaban y se iban del parque del Sotillo, punto de fiesta y celebración con los caracoles como excusa. San Marcos se conmemoró un año más con cazuelas, palillos, con vasos y platos de cartón, y con los palentinos disfrutando del sol, del buen tiempo y hasta buscando la sombra en determinados momentos. «Ha sido exageradamente complicado. Muy muy difícil, porque todos merecían ganar», explicaba este viernes, micrófono en mano y sobre el escenario, Víctor Maestro de 'La Parrilla de Don Jamón', en nombre de todos los integrantes del jurado del concurso culinario, que estuvo formado por Guillermo Flores, propietario de 'Y Un Cuerno' y 'Chatea' y miembro de la Asociación Palencia Abierta, y Rebeca García de 'La Alcoholera' y 'Punto de Encuentro'.

Muchos de los asistentes se chuparon los dedos literalmente, otros repitieron, mientras algunos hasta preguntaban la receta o comentaban qué podría sobrar o faltar en cada plato. Ocho participantes prepararon con esmero e ilusión su plato de caracoles, tras aportar los ingredientes y utensilios propios para su guiso y presentación. Y allí mismo con el camping-gas cocinaron los guisos cuyas recetas traían algunos de la tradición familiar, mientras otros innovaban en busca de un toque nuevo.

El primer premio del certamen de Elaboración de Recetas de Caracoles organizado por La Academia de la Tapa y del Pintxo, en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia, recayó en José María Blanco, que subió al escenario con su cuñado José Ignacio del Río, ya que habían trabajado juntos el plato ganador. Recibieron un cheque de 250 euros, la figura del Cristo del Otero y un diploma. El segundo fue para María Rojo, que ganó 150 euros, junto con la figura y el diploma, mientras que el tercer premio recayó en Alberto Sagredo (100 euros, figura y diploma).

Los galardones fueron recibidos, como no podía ser de otra manera, con la canción 'Sopa de Caracol', con la que bailaban pequeños y mayores, ya que había todo tipo de público congregado entre las mesas, los hinchables y los puestos. Eso sí, cuando los ganadores del primer premio subieron al escenario, la música varió y el grupo hondureño Banda Blanca fue sustituido por 'We are the champions' de Queen.

«No esperábamos ganar, hemos venido a pasar el rato. Hemos estado toda la mañana cocinando para regalar, más de siete kilos, y luego hemos hecho más durante la tarde para el concurso», señalaba José María Blanco, quien reconocía que era la primera vez que se presentaba y que justo habían probado una receta de caracoles con perrechico.

Además, en el espacio gastronómico 'RuralChef' a cargo del chef Víctor Carranza, se pudieron degustar cien kilos de caracoles por 2 euros. Y quien no quisiese moluscos, siempre podía tomar hamburguesas, perritos, torreznos y otras delicias culinarias, acompañadas, como viene siendo habitual, de limonada casera.

Aunque el ambiente comenzó más tarde que otros años, puede ser que para evitar el excesivo calor, sí que se llenó finalmente el parque del Sotillo de gente y de ambiente, ya que las fiestas del Cristo, que este año coincidieron con la romería de San Marcos, no robaron protagonismo a los siempre deseados caracoles.

