Nia pone fin a su polémica con Ana Obregón con cuatro palabras

David Broncano obtenía su mejor dato de audiencia de lo que va de año (16.4% de cuota de pantalla y 2.235.000 espectadores) con la visita de la corresponsal de TVE Almudena Ariza. Una victoria sobre 'El Hormiguero' que un día después celebraron entre vítores del público. «¿Qué pasó ayer? Ayer ganamos nosotros», presumió Broncano a poco de comenzar el 'show'. En ese momento Sergio Bezos se encontraba hablando con María, una señora del público oriunda de un pueblo de Jaén cercano al del presentador.

Como había ocurrido en alguna que otra ocasión, 'La Revuelta' se había quedado sin la entrevista a última hora. «Hacía tiempo que nos quedábamos sin invitado cuando quedan dos horas y media para empezar. Pues hoy ha vuelto a pasar. Es la segunda vez que nos pasa», anunciaba. «Eso sí, aclaraba que en este caso no ha llamado nadie a nadie, a veces el problema es nuestro». «No ha sido por eso hoy», recalcaba ante una foto de Pablo Motos al teléfono.

Esta situación obligó a Broncano a cambiar el orden de los invitados. Así, primero recibía al dúo cómico 'Pantomima Full' para darle margen al 'plan B' de llegar a plató. Nia, ganadora de 'Operación Triunfo 2020' acudió al rescate de 'La Revuelta' a última hora y les salvó la papeleta. Su visita no defraudó al sacarle el 'salseillo' de la polémica de la cantante canaria con Ana Obregón.

La polémica

El presentador, muy educado, le preguntaba si podían hablar del tema y la artista, con una sonrisa, quiso dejar claro antes de hablar del tema que «yo no he abierto la boca en ningún momento». «No me gustaría seguir dándole bombo, porque al final la gente se piensa que estoy beneficiándome en algo de todo esto y es lo que menos gracia me hace, porque me estoy currando mi música y mi carrera para que ahora salgan cuatro cosas y la gente me asocie a eso», añadió.

También le aseguró a Broncano que no tenía ningún problema con compartir lo sucedido. El presentador aclaró que si lo había sacado era por darle espacio para comentar su versión. «Pero me parece tu posición perfecta, no se habla nada más», zanjó. Lo último que Nia apuntó sobre el desagradable asunto es que «Roberto no dijo ninguna mentira, yo no he abierto la boca, y ya está… Que viva la salsa».