Lindsay Lohan no entiende a las mujeres que denunciaron abusos Lindsay Lohan. / Bekia La actriz ha atacado duramente al movimiento #Metoo y defiende abiertamente al productor Harvey Weinstein EL NORTE Viernes, 10 agosto 2018, 17:53

Después de que actrices como Uma Thurman, Mira Sorvino o Reese Witherspoon denunciasen situaciones de abuso sexual por parte de productores, dierctores y actores, ahora surgen voces discordantes, que no entienden muy bien qué está ocurriendo. Es el caso de Lindsay Lohan, que en una entrevista para 'The Times' ha preferido quedarse en silencio porque «realmente no tengo nada que decir. No puedo hablar sobre algo que no viví».

De lo que sí hablo, y criticó con dureza, fue sobre el movimiento #MeToo: «Realmente voy a odiarme a mí misma por decir esto, pero creo que al hablar de estas cosas, las mujeres se ven débiles, cuando son mujeres muy fuertes». También ha criticado, como recoge la web de 'Bekia', que todos los casos sobre supuestos abusos sexuales hayan salido años después de que sucedieran: «Si sucede en ese momento, lo discuten en ese momento. Lo conviertes en algo real cuando lo transformas en un informe policial».

La actriz considera que esas mujeres que ahora han dado la cara tienen un claro objetivo: llamar la atención. «Tienes esas chicas que aparecen así, que ni siquiera se sabe quiénes son, y que lo hacen para conseguir atención». Lógicamente, estas declaraciones provocaron multitud de críticas en las redes sociales.

Pero esta actitud de Lohan no es nueva. Hace un año, no dudó en salir en defensa de Harvey Weinstein, el magnate cinematográfico acusado de abusos sexuales por diversas mujeres. «Me siento muy mal por Harvey Weinstein ahora mismo. No creo que sea justo lo que está pasando», aseguró en un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram y que no tardó mucho en borrar. Ella misma reconoció que nunca se había sentido acosada por el productor.