Fallece la cantante británica Marianne Faithfull a los 78 años Con 17 años lanzó su primer éxito, 'As Tears Go By', escrito para ella por Mick Jagger y Keith Richards

El Norte Viernes, 31 de enero 2025, 11:24 Comenta Compartir

La cantante y actriz británica, Marianne Faithfull ha fallecido a los 78 años de edad, en Londres, rodeada de su familia, según un comunicado que dice: «Marianne falleció pacíficamente en Londres hoy, en compañía de su amorosa familia». Faithfull se convirtió en un icono no solo del Swinging London de los años sesenta, sino de la resiliencia artística, recuerda ABC.

Nacida el 29 de diciembre de 1946 en Hampstead, Londres, con el nombre de Marian Evelyn Faithfull, su vida parecía escrita para el estrellato. Su padre, un oficial del ejército británico e hijo de un sexólogo, fundó un colegio que era una comunidad educativa experimental en Oxfordshire, basada en ideales progresistas de convivencia y aprendizaje interdisciplinario. Su madre, la baronesa Eva von Sacher-Masoch, pertenecía a la aristocracia austrohúngara y era sobrina del escritor austríaco Leopold von Sacher-Masoch, autor de 'La Venus de las pieles', cuya obra dio origen al término «masoquismo», derivado de su apellido. Criada en Reading y educada en un convento católico, Marianne Faithfull heredó de su linaje una marcada sensibilidad intelectual, que influiría en su personalidad culta y transgresora. Su destino cambió radicalmente a los 16 años, cuando fue descubierta en una fiesta en 1964 por Andrew Loog Oldham, manager de los Rolling Stones, quien la catapultó al estrellato.

Con sólo 17 años, lanzó su primer éxito, 'As Tears Go By', escrito para ella por Mick Jagger y Keith Richards. El sencillo alcanzó el Top 10 en el Reino Unido y Estados Unidos, marcando así el inicio de una carrera musical prometedora. Su primer álbum homónimo fue seguido por otros como 'North Country Maid' (1966), que consolidaron su estilo folk-pop.

Su relación con Mick Jagger la puso constantemente en el foco mediático. Juntos encarnaban el glamour y la transgresión de los años sesenta, pero la relación también fue una espiral de excesos. Faithfull describió a Jagger como «un vampiro, una entidad voraz y vacía», aunque siempre mantuvo cierta admiración por él. Sus años con los Stones la expusieron a un mundo de drogas, fiestas interminables y relaciones tumultuosas, incluidas sus breves aventuras con Keith Richards y Brian Jones.

Uno de los episodios más infames de su vida ocurrió en 1967, cuando la policía realizó una redada en la casa de Richards. Corrió entonces el rumor de que Faithfull había sido encontrada desnuda, envuelta en una alfombra, con una barra de chocolate colocada de forma sugerente. Y aunque esta historia fue desmentida después, la humillación pública que sufrió contribuyó a su declive emocional y a su progresiva adicción a la heroína.

Para finales de los sesenta, su carrera comenzó a desmoronarse. En 1969 sufrió una crisis nerviosa en Australia tras la muerte de Brian Jones. Intentó suicidarse con una sobredosis de barbitúricos, lo que la dejó en coma durante seis días. Los años setenta fueron aún más oscuros: perdió la custodia de su hijo, vivió en las calles del Soho londinense y cayó en la indigencia. Su adicción quedó marcada para siempre en su piel y en voz. «Mis looks atraían al tipo equivocado de gente», reflexionó años después.

El resurgir

Contra todo pronóstico, Faithfull resurgió de las cenizas con 'Broken English' en 1979, un disco audaz y confesional que reflejaba su dolor y también su redención. La crudeza de canciones como 'Why'd Ya Do It' la convirtió en un icono de la escena post-punk. Pero la autodestrucción aún no había terminado. Durante la década de los ochenta continuó luchando con la adicción, aunque poco a poco se encaminó hacia la sobriedad.

En los años noventa y dos mil, consolidó su estatus de leyenda. Su autobiografía 'Faithfull', de 1994 reveló sin tapujos los altibajos de su vida, sin arrepentimientos ni autocompasión. Continuó grabando discos notables como 'Before the Poison' (2005), en colaboración con Nick Cave y PJ Harvey. Su faceta actoral también floreció, con papeles en películas como 'Marie Antoinette', de Sofia Coppola e 'Irina Palm', que le valió una nominación al premio de la Academia de Cine Europeo.

Su vida estuvo marcada además por problemas de salud. En 2006 fue diagnosticada con cáncer de mama, y el Covid que contrajo en el 2020 le dejó secuelas respiratorias que le impidieron volver a cantar. Sin embargo, no dejó de crear: en 2021 lanzó 'She Walks in Beauty', un álbum de poesía recitada con música de Warren Ellis y colaboraciones de Brian Eno y Nick Cave.

Marianne Faithfull residió en diversas ciudades a lo largo de su vida, como Dublín y París, donde estuvo junto a su manager François Ravard, quien también fue su pareja durante tres lustros. Finalmente, regresó a Londres.