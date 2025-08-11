Arantxa de Benito, estafada La presentadora y empresaria compró 15 entradas para ver a Coldplay pero, finalmente, no podrá ver al grupo en el concierto de Londres

La gira mundial de la banda Coldplay está protagonizando situaciones cuando menos curiosas. Primero fue la famosa 'Kiss cam' y todo el revuelo que se montó con ella, y ahora, de forma indirecta, también ha provocado una estafa, la que ha sufrido la presentadora Arantxa de Benito.

La ex del futbolista Guti ha recurrido a las redes sociales para explicar qué ha sucedido y cómo ha sido estafada después de haber adquirido 15 entradas para ver a uno de sus grupos favoritos en Londres junto a un nutrido grupo de amigos y vivir una noche inolvidable en la capital inglesa. Pero la cosa no salió como esperaba para Arantxa de Benito, como recoge ABC, y ahora solo ha quedado frustración y denuncia.

De Benito ha compartido en Instagram un vídeo en el que ha mostrado su completa ira ante lo ocurrido, además de lamentar su propia imprudencia. «Quería compartir con vosotros la rabia, la indignación, el cabreo y la impotencia que me ha creado una situación que estamos viviendo unos amigos, familiares y yo personalmente, que he sido la responsable, respecto a unas entradas», comenzaba diciendo en sus redes sociales.

Según ha relatado la propia afectada, ella y sus amigos compraron las entradas a «la hija de un directivo de una gran empresa musical a nivel nacional», que se ofreció para que cada vez que quisieran ir a un concierto tuvieran «la facilidad de comprar las entradas» a través de ella. Y así fue (o no). Porque la realidad es que nada ha salido según lo que tenía previsto.

La empresaria ha comentado en su vídeo que «compramos quince entradas para el concierto de Coldplay», que es el día 22 de agosto en Londres. «Quince personas, billetes de avión pagados, habitaciones pagadas, entradas por supuesto pagadas... Le pedí que me hiciera una factura y nos emitió una factura…». Todo parecía ir como la seda hasta que comenzaron a ocurrir cosas raras.

Sus dudas surgieron con «un incidente que ocurrió en el concierto de AC/DC con unos amigos». Tras ver lo que les había sucedido, torció el gesto y llamó a la empresa para ratificar y verificar que las entradas fueran reales, «y me encuentro con la sorpresa de que las entradas son falsas, que la factura también estaba falsificada, y que además ellos no se hacen responsables puesto que no han sido ellos el canal de venta de entradas, sino esta chica».

La empresaria ha terminado su vídeo suspirando por encontrar una solución en los próximos días. «Si no lo solucionan, tendremos que actuar de otra forma, más por vías legales», ha avisado. No parece sencilla la situación, y menos que al final puedan estar presentes en el concierto de Coldplay en la capital inglesa, cuyas entradas están agotadas.

«Recomendaros que por favor no compréis nunca que no sean por los canales oficiales. Esa es la situación, quería compartirla porque creo que es un hecho bastante grave», ha dicho en la parte final del vídeo, admitiendo implícitamente que pecó de imprudente al intentar encontrar entradas por cauces alternativos.

