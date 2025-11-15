El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 9 S15/11 · Árbitro: Benoît Bastien

Escudo Georgia

Georgia

18:00h.

0

-

0

España

Escudo Spain

Min. 3

[ALTERNATIVE TEXT]

GEO

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Mundial 2026 | Clasificación

Directo | Georgia - España

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30

Icono2'

Corner,España. Corner cometido por Anzor Mekvabishvili.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Willy Sagnol

4-1-4-1

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Vladimer Mamuchashvili

defensa

Saba Goglichidze

defensa

Luka Lochoshvili

defensa

Giorgi Gocholeishvili

defensa

Anzor Mekvabishvili

centrocampista

Iuri Tabatadze

centrocampista

Zuriko Davitashvili

centrocampista

Otar Kiteishvili

centrocampista

Khvicha Kvaratskhelia

centrocampista

Budu Zivzivadze

Delantero

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Álex Baena

Delantero

Estadísticas

0%

ESP

GEO

100%

ESP

ESP

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

