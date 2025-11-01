El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo El director Pedro Pinho: «Debemos acabar con el fascismo antes de que él acabe con nosotros»

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

1

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

  • Kylian Mbappé (18')

Min. 22

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Gol! Min 18'

Gol de Kylian Mbappé

Jornada 11

Mbappé adelanta al Real Madrid de penalti

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:43

Icono22'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono22'

Baptiste Santamaría (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Baptiste Santamaría (Valencia).

Icono19'

¡Gooooool! Real Madrid 1, Valencia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.

17'

Decisión del VAR: Penalti Real Madrid.

Icono15'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por José Gayà.

15'

Penalti cometido por César Tárrega (Valencia) con una mano dentro del área.

Icono15'

Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Franco Mastantuono con un centro al área.

Icono14'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Diego López.

Icono14'

Remate parado. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono10'

Remate parado. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono7'

Fuera de juego, Real Madrid. Vinícius Júnior intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.

Icono6'

Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.

Icono5'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Copete.

Icono5'

Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arda Güler.

3'

Se reanuda el partido.

2'

El juego está detenido debido a una lesión Arda Güler (Real Madrid).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Arda Güler

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Franco Mastantuono

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Diego López

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Luis Rioja

centrocampista

Arnaut Danjuma

Delantero

Lucas Beltrán

Delantero

Estadísticas

57,1%

VAL

RMA

42,9%

VAL

VAL

1 Goles 0
3 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 2

