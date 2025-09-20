Directo | Real Madrid - Espanyol

Secciones
Servicios
Destacamos
RMA
ESP
Colpisa
Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:51
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-4-2
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Raúl Asencio
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Franco Mastantuono
centrocampista
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Gonzalo García
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
José Manuel González Álvarez
4-4-2
Marko Dmitrovic
portero
Omar El Hilali
defensa
Fernando Calero
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Tyrhys Dolan
centrocampista
Urko González de Zárate Quirós
centrocampista
Pol Lozano
centrocampista
Javi Puado
centrocampista
Roberto Fernández
Delantero
Edu Expósito
Delantero
0%
RMA
0%
ESP
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.