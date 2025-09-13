Directo | Real Sociedad - Real Madrid

Secciones
Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:51
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Sergio Francisco
4-4-2
Álex Remiro
portero
Aritz Elustondo
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Duje Caleta-Car
defensa
Sergio Gómez
defensa
Pablo Marín
centrocampista
Mikel Goti
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Ander Barrenetxea
centrocampista
Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes
Delantero
Mikel Oyarzabal
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Brahim Díaz
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
0%
RSO
0%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
