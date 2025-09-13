El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

16:15h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
RSO

RMA

Jornada 4

Directo | Real Sociedad - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:51

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Sergio Francisco

4-4-2

Alineación

Álex Remiro

portero

Aritz Elustondo

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Sergio Gómez

defensa

Pablo Marín

centrocampista

Mikel Goti

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Ander Barrenetxea

centrocampista

Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Dani Carvajal

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Brahim Díaz

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

0%

RMA

RSO

0%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

