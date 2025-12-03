El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 19 X03/12 · Árbitro: Jesús Gil Manzano

Escudo Athletic Club

Athletic

19:00h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Jornada 19

Directo | Athletic - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:38

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Íñigo Lekue

defensa

Dani Vivian

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Adama Boiro

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Alejandro Rego

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Antonio Rüdiger

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Eduardo Camavinga

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Federico Valverde

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Estadísticas

0%

RMA

ATH

0%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Directo | Athletic - Real Madrid

Directo | Athletic - Real Madrid