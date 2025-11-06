En directo | Dinamo de Zagreb - Celta

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Anastasios Papapetrou
D. Zagreb
18:45h.
0
-
1
Celta
Min. 22
Pablo Durán (2')
DIN
CEL
Gol! Min 2'
Gol de Pablo Durán
Colpisa
Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:49
21'
Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Bruno Goda intentó un pase en profundidad pero Arbër Hoxha estaba en posición de fuera de juego.
17'
Corner,Dinamo Zagreb. Corner cometido por Javi Rodríguez.
15'
Falta de Carl Starfelt (Celta de Vigo).
15'
Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en campo contrario.
15'
Remate fallado por Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Miguel Román.
14'
Remate fallado por Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Remate fallado por Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
3'
¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 1. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.
3'
Falta de Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo).
3'
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Josip Misic.
1'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Jones El Abdellaoui estaba en posición de fuera de juego.
1'
Fran Beltrán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Miha Zajc (Dinamo Zagreb).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Mario Kovacevic
4-3-3
Ivan Nevistic
portero
Kévin Théophile-Catherine
defensa
Sergi Domínguez
defensa
Scott McKenna
defensa
Bruno Goda
defensa
Dejan Ljubicic
centrocampista
Josip Misic
centrocampista
Miha Zajc
centrocampista
Mateo Lisica
Delantero
Sandro Kulenovic
Delantero
Arbër Hoxha
Delantero
Claudio Giráldez
4-3-3
Iván Villar
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Carlos Domínguez
defensa
Mihailo Ristic
defensa
Iago Aspas
centrocampista
Fran Beltrán
centrocampista
Miguel Román
centrocampista
Jones El Abdellaoui
Delantero
Pablo Durán
Delantero
Bryan Zaragoza
Delantero
59,6%
DIN
40,4%
CEL
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|3
|1
|Faltas cometidas
|2
|
