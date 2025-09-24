El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 X24/09 · Árbitro: Sascha Stegemann

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

Nott'm Forest

Escudo Nottingham Forest
BET

NFO

Jornada 1

Directo | Betis - Nottingham Forest

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:44

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Pau López

portero

Ángel Ortiz

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Junior Firpo

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Sofyan Amrabat

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Ange Postecoglou

4-2-3-1

Alineación

Matz Sels

portero

Neco Williams

defensa

Nikola Milenkovic

defensa

Felipe Rodrigues da Silva

defensa

Oleksandr Zinchenko

defensa

Ibrahim Sangaré

centrocampista

Douglas Luiz Soares de Paulo

centrocampista

Morgan Gibbs-White

centrocampista

Elliot Anderson

centrocampista

Callum Hudson-Odoi

centrocampista

Igor Jesus Maciel da Cruz

Delantero

Estadísticas

0%

NFO

BET

0%

NFO

NFO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

