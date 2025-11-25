El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Donatas Rumsas

Escudo SK Slavia Praha

Slavia Praga

21:00h.

0

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

Min. 7

[ALTERNATIVE TEXT]

SLA

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Fase liga | Jornada 5

Directo | Slavia de Praga - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46

Icono7'

Falta de Adama Boiro (Athletic Club).

Icono7'

Michal Sadílek (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jindrich Stanek.

Icono6'

Remate parado a la escuadra izquierda. Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gorka Guruzeta.

Icono6'

Falta de Jesús Areso (Athletic Club).

Icono6'

Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Robert Navarro (Athletic Club).

Icono5'

Stepán Chaloupek (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Falta de Christos Zafeiris (Slavia Praga).

Icono2'

Remate parado. Tomás Chory (Slavia Praga) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jindrich Trpisovsky

3-4-3

Alineación

Jindrich Stanek

portero

David Moses

defensa

David Zima

defensa

Stepán Chaloupek

defensa

David Doudera

centrocampista

Michal Sadílek

centrocampista

Christos Zafeiris

centrocampista

Youssoupha Mbodji

centrocampista

Lukás Provod

Delantero

Tomás Chory

Delantero

Youssoupha Sanyang

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Adama Boiro

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Alejandro Rego

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Estadísticas

48,1%

ATH

SLA

51,9%

ATH

ATH

0 Goles 0
1 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
1 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Directo | Slavia de Praga - Athletic

Directo | Slavia de Praga - Athletic