Directo | Liverpool - Real Madrid

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: István Kovács
Liverpool
21:00h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 10
LIV
RMA
Colpisa
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39
10'
Remate fallado por Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.
10'
Se reanuda el partido.
10'
El juego está detenido (Real Madrid).
7'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
7'
Falta de Conor Bradley (Liverpool).
5'
Fuera de juego, Liverpool. Alexis Mac Allister intentó un pase en profundidad pero Hugo Ekitiké estaba en posición de fuera de juego.
3'
Falta de Hugo Ekitiké (Liverpool).
3'
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Andy Robertson (Liverpool).
2'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Remate rechazado de Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Arne Slot
4-3-3
Giorgi Mamardashvili
portero
Conor Bradley
defensa
Ibrahima Konaté
defensa
Virgil van Dijk
defensa
Andy Robertson
defensa
Dominik Szoboszlai
centrocampista
Ryan Gravenberch
centrocampista
Alexis Mac Allister
centrocampista
Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly
Delantero
Hugo Ekitiké
Delantero
Florian Wirtz
Delantero
Xabi Alonso
4-1-4-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
31,5%
LIV
68,5%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|3
|Faltas cometidas
|0
|
