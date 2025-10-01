El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Szymon Marciniak

Escudo Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

B. Dortmund

21:00h.

Athletic

Escudo Athletic Club
BVB

ATH

Jornada 2

Directo | Borussia Dortmund - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:41

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Niko Kovac

3-4-2-1

Alineación

Gregor Kobel

portero

Niklas Süle

defensa

Waldemar Anton

defensa

Ramy Bensebaini

defensa

Julian Ryerson

centrocampista

Marcel Sabitzer

centrocampista

Carney Chukwuemeka

centrocampista

Daniel Svensson

centrocampista

Karim Adeyemi

Delantero

Jobe Bellingham

Delantero

Serhou Guirassy

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Aitor Paredes

defensa

Dani Vivian

defensa

Íñigo Lekue

defensa

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alejandro Rego

centrocampista

Iñaki Williams

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Unai Gómez

centrocampista

Maroan Sannadi

Delantero

Estadísticas

0%

ATH

BVB

0%

ATH

ATH

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

