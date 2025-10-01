Directo | Borussia Dortmund - Athletic

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Szymon Marciniak
B. Dortmund
21:00h.
Athletic
BVB
ATH
Colpisa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:41
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Niko Kovac
3-4-2-1
Gregor Kobel
portero
Niklas Süle
defensa
Waldemar Anton
defensa
Ramy Bensebaini
defensa
Julian Ryerson
centrocampista
Marcel Sabitzer
centrocampista
Carney Chukwuemeka
centrocampista
Daniel Svensson
centrocampista
Karim Adeyemi
Delantero
Jobe Bellingham
Delantero
Serhou Guirassy
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Aitor Paredes
defensa
Dani Vivian
defensa
Íñigo Lekue
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Iñaki Williams
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Unai Gómez
centrocampista
Maroan Sannadi
Delantero
0%
BVB
0%
ATH
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
