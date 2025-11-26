Directo | Julián Álvarez adelanta al Atlético

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: François Letexier
Atlético
21:00h.
1
-
0
Inter Milán
Julián Alvarez (8')
Min. 35
ATM
INT
Gol! Min 8'
Gol de Julián Alvarez
Colpisa
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:38
34'
Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
33'
Fuera de juego, Internazionale. Alessandro Bastoni intentó un pase en profundidad pero Carlos Augusto estaba en posición de fuera de juego.
32'
Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
32'
Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).
31'
Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
31'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
28'
Se reanuda el partido.
27'
El juego está detenido (Internazionale).
25'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
22'
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
22'
Falta de Federico Dimarco (Internazionale).
21'
Remate rechazado de Piotr Zielinski (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.
20'
Corner,Internazionale. Corner cometido por Juan Musso.
19'
Remate parado. Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área.
18'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
18'
Hakan Çalhanoglu (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.
17'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
15'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
15'
Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Revisión del VAR: Atlético de Madrid Gol (Julián Alvarez).
9'
Mano de Álex Baena (Atlético de Madrid).
9'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Internazionale 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca.
8'
Remate parado. Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área.
7'
Remate fallado por Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
6'
Remate rechazado de Yann Bisseck (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Piotr Zielinski.
3'
Remate fallado por Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alessandro Bastoni después de un pase en profundidad.
2'
Remate parado. Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.
1'
Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
1'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
1'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
1'
Lautaro Martínez (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-1-4-1
Juan Musso
portero
Nahuel Molina
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Johnny Cardoso
centrocampista
Giuliano Simeone
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Cristian Chivu
3-5-2
Yann Sommer
portero
Yann Bisseck
defensa
Manuel Akanji
defensa
Alessandro Bastoni
defensa
Carlos Augusto Zopolato Neves
centrocampista
Nicolò Barella
centrocampista
Hakan Çalhanoglu
centrocampista
Piotr Zielinski
centrocampista
Federico Dimarco
centrocampista
Lautaro Martínez
Delantero
Ange-Yoan Bonny
Delantero
47,4%
ATM
52,6%
INT
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|3
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|4
|7
|Faltas cometidas
|1
|
