Directo | Athletic - Arsenal

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Donatas Rumsas
Athletic
18:45h.
0
-
0
Arsenal
Min. 17
ATH
ARS
Tarjeta amarilla Min 6'
Declan Rice ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 18:27
17'
Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de Adama Boiro (Athletic Club).
16'
Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
14'
Remate fallado por Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
14'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gabriel Magalhães.
14'
Remate rechazado de Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
11'
Fuera de juego, Arsenal. Declan Rice intentó un pase en profundidad pero Viktor Gyökeres estaba en posición de fuera de juego.
9'
Remate rechazado de Adama Boiro (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Declan Rice (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
7'
Falta de Declan Rice (Arsenal).
7'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
6'
Fuera de juego, Arsenal. Cristhian Mosquera intentó un pase en profundidad pero Declan Rice estaba en posición de fuera de juego.
4'
Jurriën Timber (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Mikel Vesga
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Iñaki Williams
Delantero
Mikel Arteta
4-3-3
David Raya
portero
Jurriën Timber
defensa
Cristhian Mosquera
defensa
Gabriel dos Santos Magalhães
defensa
Riccardo Calafiori
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Declan Rice
centrocampista
Noni Madueke
Delantero
Viktor Gyökeres
Delantero
Eberechi Eze
Delantero
38,7%
ATH
61,3%
ARS
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|3
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.