Directo | Alexia aumenta la renta de España con doblete

Nations League Femenina Semifinal V24/10 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu
España
20:00h.
3
-
0
Suecia
Alexia Putellas (10')
Clàudia Pina (31')
Alexia Putellas (34')
Gol! Min 10'
Gol de Alexia Putellas
Gol! Min 31'
Gol de Clàudia Pina
Gol! Min 34'
Gol de Alexia Putellas
Tarjeta amarilla Min 8'
Filippa Angeldahl ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Viernes, 24 de octubre 2025, 19:46
45'+4'
Final primera parte, España 3, Suecia 0.
45'+3'
Remate fallado por Clàudia Pina (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'
Falta de Aitana Bonmatí (España).
42'
Fuera de juego, Suecia. Filippa Angeldahl intentó un pase en profundidad pero Stina Blackstenius estaba en posición de fuera de juego.
40'
Remate fallado por Mariona Caldentey (España) remate de cabeza desde el centro del área.
35'
¡Gooooool! España 3, Suecia 0. Alexia Putellas (España) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería.
35'
Clàudia Pina (España) remata al larguero, remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Vicky López.
32'
¡Gooooool! España 2, Suecia 0. Clàudia Pina (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Ona Batlle.
28'
Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Stina Blackstenius (Suecia).
27'
Cambio en España, entra al campo Clàudia Pina sustituyendo a Salma Paralluelo debido a una lesión.
26'
Fuera de juego, Suecia. Filippa Angeldahl intentó un pase en profundidad pero Fridolina Rolfö estaba en posición de fuera de juego.
25'
Cambio en España, entra al campo Clàudia Pina sustituyendo a Salma Paralluelo debido a una lesión.
22'
Alexia Putellas (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Kosovare Asllani (Suecia).
21'
Falta de Alexia Putellas (España).
21'
Kosovare Asllani (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Remate fallado por Stina Blackstenius (Suecia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
17'
Corner,Suecia. Corner cometido por Vicky López.
15'
Se reanuda el partido.
15'
El juego está detenido debido a una lesión Salma Paralluelo (España).
14'
Penalti a favor del España. Salma Paralluelo sufrió falta en el área.
14'
Penalti cometido por Amanda Ilestedt (Suecia) tras una falta dentro del área.
14'
Fuera de juego, España. Aitana Bonmatí intentó un pase en profundidad pero Salma Paralluelo estaba en posición de fuera de juego.
11'
¡Gooooool! España 1, Suecia 0. Alexia Putellas (España) marca de libre directo, remate con la izquierda.
9'
Filippa Angeldahl (Suecia) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
9'
Mariona Caldentey (España) ha recibido una falta en campo contrario.
9'
Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).
5'
Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).
4'
Falta de Vicky López (España).
4'
Kosovare Asllani (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).
3'
Aitana Bonmatí (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Vicky López (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Nathalie Björn (Suecia).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-3-3
Cata Coll
portero
Ona Batlle
defensa
Irene Paredes
defensa
Maria Pilar León Cebrián
defensa
Olga Carmona
defensa
Aitana Bonmatí
centrocampista
Laia Aleixandri
centrocampista
Alexia Putellas
centrocampista
Vicky López
Delantero
Clàudia Pina
Sustituto
Mariona Caldentey
Delantero
Tony Gustavsson
4-4-2
Jennifer Falk
portero
Hanna Lundkvist
defensa
Nathalie Björn
defensa
Amanda Ilestedt
defensa
Anna Sandberg
defensa
Julia Zigiotti Olme
centrocampista
Kosovare Asllani
centrocampista
Filippa Angeldahl
centrocampista
Fridolina Rolfö
centrocampista
Johanna Rytting Kaneryd
Delantero
Stina Blackstenius
Delantero
63,7%
ESP
36,3%
SWE
|3
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|3
|Remates fuera
|1
|1
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|1
|3
|Faltas cometidas
|6
