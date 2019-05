La igualdad gobierna en la locura final Álex trata de alcanzar el balón. / Ricardo Otazo 3ª infantil grupo 3 Al Don Bosco B no le sentó nada bien encajar el segundo, puesto que cayó en precipitaciones como si no siguiera por delante JESÚS DOMÍNGUEZ Miércoles, 22 mayo 2019, 19:21

El CD Don Bosco B y el Unión Delicias B despidieron el curso con un partidazo vibrante, en el que hubo oportunidades para los dos bandos, alternativas y buen juego. En los locales lo puso Víctor, sobre todo, capaz de marcar en tres ocasiones tantos de bella factura. Y es que, con depurada técnica, no le importó tener a tres rivales encima o estar perfilado para la derecha, su zurda salió a relucir para poner por delante al Bosco con dos goles en el primer tiempo. Sucedió que el Unión Delicias no se rindió ni después de su última genialidad; se supo meter dos veces en el partido, la segunda, merced a un tanto fantasma que dio alas a los visitantes en la búsqueda de la igualada. Al Don Bosco B no le sentó nada bien encajar el segundo, puesto que cayó en precipitaciones como si no siguiera por delante. Los dos quisieron la victoria al final, pero el empate terminó siendo justo.