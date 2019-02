El vallisoletano Hugo López coloca a Suecia a un paso del Eurobasket Hugo López, entrenador de Suecia Los suecos se imponen a Dinamarca en un partido agónico y prácticamente aseguran su presencia en la fase final por primera vez JUAN ÁNGEL MÉNDEZ Valladolid Jueves, 21 febrero 2019, 21:49

Hugo López entró el pasado 21 de octubre en el vestuario de la selección sueca de baloncesto con la misión de conseguir el preciado billete para el Eurobasket 2021. Dos partidos más tarde y después de firmar dos excelentes actuaciones, Suecia ya acaricia la clasificación para la máxima competición continental, después de superar a Dinamarca (79-74) en un desenlace agónico. El técnico vallisoletano se muestra cauto, pero la realidad dice que el cuadro escandinavo tiene más de pie y medio en el Campeonato de Europa, ya que podría perder hasta por 25 puntos en la última jornada. «Estoy muy feliz, porque es muy complicado entrenar tres días y conseguir jugar bien y ganar como lo hemos hecho en los dos partidos. Lo tenemos muy cerca, pero hay que ser prudentes porque lo tenemos que rematar el domingo ante Bielorrusia», confiesa el entrenador castellano.

El técnico vallisoletano solo conoce el triunfo desde que se hizo cargo del banquillo sueco. Tras apabullar a Bielorrusia en su debut (87-59), Suecia se jugaba prácticamente la clasificación para el Campeonato de Europa ante Dinamarca. Con el pabellón entregado y las gradas a rebosar, el equipo de Hugo López olvidó el duelo de ida, en el que cedió (76-72), y cuajó una gran actuación que le sirve para meter en su mochila tres cuartas partes del objetivo.

El encuentro resultó trepidante, propio de dos selecciones que soñaban con un botín que al final cayó del lado amarillo. Con el equilibrio como protagonista hasta el descanso, Suecia no encontró su juego hasta el epílogo. «Nos costó mucho conseguir nuestro ritmo. Teníamos dos bajas muy importantes en la pintura y ellos nos han hecho mucho daño por dentro en los tres primeros cuartos. Al final, recuperamos nuestra mejor versión en el último cuarto y logramos la victoria», explica Hugo López, que no podía ocultar su satisfacción tras el éxito. Dinamarca tuvo dos tiros para empatar a falta de 17 segundos, pero se topó con el aro y el conjunto sueco no perdonó desde la línea de personal para abrochar el choque con el 79-74 definitivo, que además sirve para que Suecia consiga el basketaverage ante el combinado danés.

Cuando aterrizó en el banquillo sueco, Hugo López se puso dos metas, meterse en el Eurobasket y recuperar la pasión por el baloncesto en el territorio nórdico. La primera está a punto de conseguirla y la segunda, a juzgar por la euforia que se desató ayer en el país escandinavo, la tiene al alcance de la mano.