Hervías dice que Igea tendrá que decidir si sigue en Ciudadanos en el caso de perder las primarias Fran Hervías, junto a Soraya Mayo, este jueves en Valladolid. / Arturo Posada El secretario de organización del partido naranja defiende la candidatura de Silvia Clemente, «apoyada casi por unanimidad» por los órganos de dirección ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 28 febrero 2019, 13:45

El secretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha mostrado este jueves en Valladolid su respaldo a la candidatura de Silvia Clemente en las primarias del partido para la presidencia de la Junta y ha analizado el pulso interno que mantiene con Francisco Igea, el otro gran candidato en este proceso. Preguntado por el futuro del perdedor o perdedora de esta contienda interna, Hervías ha señalado: «Su futuro será el que ellos decidan. No guardamos plaza a nadie. Nosotros contábamos con él, con Paco Igea, para diputado en el Congreso, pero él considera que es más óptimo estar liderando una candidatura en Castilla y León. Ha sido su decisión personal. Por tanto, tendrá que decidirlo él cuando acabe. Si quiere seguir en el proyecto, aportando y construyendo como ha venido haciendo en estos últimos años o no lo quiere hacer. Dependerá, lógicamente, de cada uno de ellos», ha apuntado el secretario de organización nacional de Ciudadanos, en un acto que ha servido para presentar a Soraya Mayo como candidata de su partido al Congreso de los Diputados.

Hervías asegura que no ve «fractura ni división» en Ciudadanos. «Más bien lo contrario: unión y unidad. Los afiliados, dentro de esa fiesta de la democracia interna, ejercen sus derechos. Silvia Clemente es un activo para nuestro proyecto, con una trayectoria de éxito, con experiencia política. No somos un partido sectario y no miramos el carné de dónde viene cada uno. Queremos que los mejores estén con nosotros y que los mejores puedan construir un proyecto para el conjunto de la ciudadanía». Además, ha recordado que la candidatura de Silvia Clemente ha contado con el respaldo de la gran mayoría del partido. «Hay que remarcar que Silvia Clemente ha sido apoyada, casi por unanimidad, tanto por el comité ejecutivo como por el consejo general, en esas votaciones internas».

El secretario de organización del partido naranja ha descartado que se pueda considerar una «tránsfuga» a Silvia Clemente por abandonar el PP para formar parte de Ciudadanos, como apuntó Igea. «Es como si dijéramos que Paco Igea es un tránsfuga porque militaba en otro partido [UpyD] antes de venir a Ciudadanos. No podemos entrar en esa situación de que el venga de un partido u otro es mejor o peor. Es un error. Me gustaría que la gente se presentase 'a favor de' y no 'en contra de'. Más aún en un proyecto como el de Ciudadanos, en el que todos trabajamos en la misma dirección. En ese aspecto, es incoherente esa afirmación. No tiene sentido ni lógica. Serán los afiliados los que acaben decidiendo».