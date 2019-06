La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento estará formada por el alcalde y cuatro ediles de Arévalo Decide Francisco León, preside el Pleno de Organización en Arévalo. El portavoz del PP, Vidal Galicia Jaramillo, ha mostrado su discrepancia con la decisión «porque se trata de un gobierno en minoría» FERNANDO G. MURIEL ARÉVALO Domingo, 30 junio 2019, 12:31

Dos semanas después de la toma de posesión de los concejales y la investidura del alcalde de Arévalo ha tenido lugar en la localidad abulense el Pleno de Organización. En la sesión, el primer edil Francisco León Gómez ha informado a los concejales de los tres grupos políticos que forman la corporación municipal de la composición de la Junta de Gobierno Local, en la que solo formarán parte él como presidente y los cuatro tenientes de alcalde -María Luisa Pérez, Julio López Alonso, Candelas de Soto y Gabriel Martín Hurtado- todos miembros de Arévalo Decide (AD).

Ante esta decisión el portavoz del Partido Popular, Vidal Galicia Jaramillo, ha expuesto su discrepancia porque «se trata de un gobierno en minoría, y que al igual que en las comisiones informativas, este órgano debería estar formado por dos miembros de AD, dos del PP y el concejal del PSOE, tal y como está formado el pleno», calificando de falta de generosidad al grupo de Gobierno ya que ni tan siquiera han hecho partícipes a la oposición con la presencia del alcalde y dos concejales de AD, uno del PP y otro del PSOE.

Del la misma forma ha mostrado su disconformidad el concejal del PSOE Rodrigo Romo García, quien no ha querido olvidar que en la anterior legislatura presidida por el ahora portavoz del PP tampoco hubo grupos de la oposición en la junta de Gobierno, aunque recordó que en esa ocasión había una mayoría absoluta, algo que ahora no tienen los quienes ahora gobiernan. El socialista considera que no puede haber otra composición que no sea la de dos de AD, dos del PP y uno del PSOE, ya que esta es la que «ha elegido el pueblo de Arévalo en las urnas» para el pleno.

Más tarde, en la propuesta de delegar competencias del pleno a la Junta de Gobierno, estas han sido rechazadas con siete votos en contra, los seis del PP y el del edil del PSOE, con lo que solo han votado afirmativamente los seis de AD. Ante las manifestaciones por parte del grupo de Gobierno de una ralentización de algunas medidas debido a que hay que esperar a la celebración de plenos para se realicen, Romo ha manifestado que han sido los que han propuesto una Junta de Gobierno sin miembros de la Oposición quienes pueden ser los únicos responsables ya que no han permitido que la representación real de concejales esté presente en el mismo para poder controlar las resoluciones que este órgano pueda emitir.

Durante el pleno también se dio cuenta de los representantes del municipio en los diferentes órganos colegiados, en todos ellos miembros de Arévalo Decide, salvo en la Junta de Seguridad en la que participan además el portavoz de cada grupo político o en la mancomunidad de la potabilizadora donde a Arévalo le corresponden 9 representantes de los cuales están los seis ediles de AD, dos del PP y el concejal socialista. El portavoz del PP puso en duda que esta composición fuera legal ya que no representa la proporcionalidad del municipio.

Finalmente se aprobó las retribuciones de los miembros de la corporación, tanto la liberalización del alcalde como las cantidades por asistencias y asignaciones a los grupos políticos, manteniendo las ya establecidas en la legislatura pasada, por lo que fue aprobada por doce votos a favor, seis de AD, seis del PP, y el voto en contra del PSOE, aludiendo a que él en su programa exigía un recorte del 25% en todas las asignaciones.