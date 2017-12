La Banda de Coca sopla sus cien velas junto al Nuevo Mester de Juglaría Los componentes de la banda posan junto al castillo de Coca. / El Norte El concierto será el sábado 3o de diciembre en el patio del colegio Teodosio El Grande EVA ESTEBAN Miércoles, 13 diciembre 2017, 19:32

Hace un siglo, la música segoviana encontró uno de sus grandes referentes, que aún perdura en la actualidad: la Banda de Música de Coca. Con motivo de su centenario, el próximo sábado 30 de diciembre celebrarán un concierto de Navidad «muy especial» acompañados del Nuevo Mester de Juglaría: «Es un lujo y a la vez una responsabilidad poder actuar con ellos. Si hubiera que ponerle nombre a la música tradicional segoviana y castellano y leonesa sería el Nuevo Mester de Juglaría», afirma el director de la Banda de Coca, Asier Doval Sanmartín. La expectación en la localidad segoviana es máxima. Hasta tal punto que en tan solo dos días han logrado vender «casi 700» de las 750 entradas disponibles: «La venta anticipada está siendo increíble, es una satisfacción absoluta que a quince días del concierto no queden casi localidades», explica Doval. «Quien quiera ser testigo de este acontecimiento tendrá que darse prisa o le tocará esperar en taquilla, donde pondremos alguna», advierte.

Una carpa en el patio del colegio público Teodosio El Grande de Coca será testigo de una «fórmula novedosa que nadie antes ha hecho» y en la que se fusionará «música popular con la sonoridad de una banda de música». «Nunca se ha visto algo así en la provincia. Si existía la posibilidad de hacerlo, solo podía ser con el Mester; todos conocemos su alcance y admiración por parte del público», continúa el director. La identidad es lo que hace que las cosas sean singulares y especiales.

Desde el año 2012, cuando el tubista profesional y director Asier Doval cogió las riendas de la asociación, la Banda de Coca ha apostado por la diferenciación. La música también va acompañada de una puesta en escena cada vez más compleja y pertinente, adecuándose a la temática y contexto específico de cada año: «Vivimos un momento en el que el público necesita innovación y sorpresa y por eso siempre aprovechamos la ocasión de Navidad para saltarnos las normas y mostrar nuestro potencial en cosas nuevas», dice Doval.

Tras los conciertos temáticos de cine, rock and roll y una simulación de Big Band, la Banda de Coca vuelve a sorprender con una nueva novedad: «Es algo que teníamos en mente desde hace tiempo, y la respuesta y compromiso por parte del Mester está siendo fantástica», apostilla el director. A pesar de la buena predisposición de las dos agrupaciones, Doval asegura que la tarea «que más trabajo me ha dado de cara al concierto» es la adaptación de los temas para banda: «Yo mismo he hecho las adaptaciones con ayuda de Jorge Galán y Miguel García, dos componentes de la banda», incide. «Es todo un reto, pero estoy seguro de que merecerá la pena», continúa.

Su primer CD

Augura un futuro «prometedor» a la banda tras un año repleto de acontecimientos con motivo del centenario. El último, «y probablemente más importante», es el lanzamiento de su primer disco el pasado 9 de diciembre, titulado ‘100 años de música’ , que incluye las obras «más representativas e importantes» de la música y cultura caucense: «Llevamos un año detrás de este proyecto y por fin lo hemos presentado. Estamos muy contentos y satisfechos». Cien años de música, cultura y amor hacia el pueblo de Coca. Esa era la esencia que la Banda de Coca quería transmitir con la celebración de su centenario: «Ha potenciado a la banda de una manera increíble, estamos en el mejor momento de la agrupación», apostilla Asier Doval. Pero sin duda, lo que considera «que ha demostrado la importancia de la banda en nuestro pueblo» es el concierto ‘100 años, 100 músicos’, celebrado el pasado mes de junio y en el que participaron «más de un centenar de excompañeros».

La Banda de Música de Coca se fundó con el nombre de La Caucense el 24 de Noviembre de 1917, y su primer director y fundador fue el sacristán de la parroquia, Agustín Sierra. En la actualidad, cuenta con más de 40 músicos de todas las edades.