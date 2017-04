«No podré olvidar en la vida las circunstancias en que murieron»

Perdió en la explosión de gas a su madre, Ángeles Montes, de 86 años y a su tía, Julia Montes, de 83, que vivían juntas en el 2ºB del número 6 de la calle Gaspar Arroyo. Manuel Aguado Montes conserva el piso «exactamente igual que cuando nos lo dieron, lo tengo vacío, no lo he alquilado». «A mí el dinero me da lo mismo», asegura al respecto, y también cuando se le pregunta por su demanda civil que se verá en octubre en el Juzgado Número 1. Quiere que se depuren responsabilidades. Entre tanto, como todos los años, acudirá este lunes al acto de recuerdo a las víctimas que se lleva a cabo en las Huertas del Obispo.

–Han pasado diez años ya desde que perdió a su madre y a su tía en la explosión...

–Sí, lo viví sin necesidad de ayuda psicológica, porque en esta vida estamos acostumbrados a sufrir. Un año antes había muerto el otro hermano de mi madre, dos antes, mi suegro... Menos mal que, de diez años para acá, no he vuelto a tener nada. Pero sí lo recuerdo, quieras o no te viene a la cabeza. Mi madre, a pesar de la edad, estaba muy bien, se movía muy bien, hubiera durado unos cuantos años más. De cabeza funcionaba de maravilla. La echo de menos muchas veces y me viene al recuerdo también cuando pienso en alguien y me digo que seguro que mi madre sabría qué ha sido de él o de ella. Mi madre se acordaba de todo. Si estuviera, seguro que le preguntaba algo y ella lo sabía.

–Aunque tenía 86 años, morir en esas circunstancias es doloroso...

–Estaba perfectamente, todas las tardes se iban a jugar la partida al centro social, hacía la compra y todo. Mi tía Julia tenía una minusvalía de nacimiento, pero físicamente también estaba bien. Son cosas que cuesta olvidar, no son muertes que estamos acostumbrados a ver, una explosión así, en las circunstancias en qué murieron... Eso no se olvida en la vida. Ya sé que no es igual que muera un chaval de 20 años que un hombre de 90, porque si yo pierdo un hijo con 15 años se me cae el mundo, y es verdad que mi madre, con sus años, ya había vivido una vida, pero la echo mucho de menos.

–¿Cómo reaccionó cuando le avisaron de que había habido una explosión de gas en la calle donde vive su madre?

–Me avisó una prima de mi madre que nunca duerme, me llamó y me dijo que había oído en la radio que había habido una explosión de gas tremenda en la calle Gaspar Arroyo. Cogí el coche a toda velocidad, no pensaba en que fuera tanto, pero cuando llegué allí y vi el derrumbe total del bloque, ya me puse en lo peor, me dio una impresión como que hubiera caído una bomba. Los bomberos todavía estaban tirando agua. Fui a preguntar a los Servicios Sociales que se habían habilitado donde las monjas, y me dijeron que entre los aparecidos no estaban ni mi madre ni mi tía.