Sí se Puede Valladolid se desvincula de Podemos Charo Chávez, portavoz de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid. La portavoz de la formación en el consistorio vallisoletano anuncia la posibilidad de llevar a los juzgados la vulneración de sus derechos EL NORTE Valladolid Jueves, 14 junio 2018, 12:20

La portavoz del Grupo Municipal Sí Se Puede Valladolid ha anunciado esta mañana públicamente la desvinculación de su formación como miembros de Podemos y la posibilidad de llevar a los juzgados la vulneración de sus derechos. «Para nosotros no es una cuestión de siglas o de partido, es una cuestión de honestidad y de ética política. Si no se respetan los más básicos derechos democráticos, ¿en qué se ha convertido esta organización? Los proyectos necesitan personas capaces de llevarlos a cabo y las personas necesitan proyectos para no transitar ciegos por la vida», reza el comunicado emitido por Charo Chávez, en el que recuerda que «contra todo pronóstico entramos en el Ayuntamiento 3 concejales, miembros de la ejecutiva de Podemos –el Consejo Ciudadano Municipal–, con un programa que fue elaborado, consensuado y votado por cientos de personas y decenas de colectivos sociales que compartían con nosotros la ilusión por el cambio».

«Queda un año de legislatura y aun tenemos mucho por lo que pelear. No pensamos cejar en nuestra labor de oposición constructiva y nuestro apoyo al gobierno de PSOE e Izquierda Unida seguirá firme en la medida en que sus políticas garanticen los derechos de todas las personas», señaló Charo Chávez.