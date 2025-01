El Ayuntamiento de Laguna pospone la licitación de las 23 parcelas de Los Alamares para «mejorar el pliego»

Fue el 18 de septiembre del pasado año 2024 cuando el Ayuntamiento de Laguna de Duero anunciaba «la licitación de 23 parcelas municipales en el Polígono de Los Alamares» tras la recepción de la obra del espacio industrial «para dar un impulso económico ... al municipio». Más de cuatro meses después nada ha trascendido sobre dichas licitaciones ni tampoco sobre el interés de nuevas empresas que se instalarían en el nuevo y reacondicionado espacio industrial de Laguna de Duero. IU-Podemos asegura en un comunicado que «las parcelas municipales del polígono de Los Alamares no han salido a licitación a día de hoy» y la corporación municipal les da la razón.

«Es cierto que no han salido aún a licitación las 23 parcelas municipales porque cuando empezamos a tener los primeros contactos con las empresas nos dimos cuenta que había mucha competitividad en el sector. Estamos trabajando para mejorar los pliegos y ofrecer unas características óptimas y competentes para poder diferenciarnos», señalan desde el Ayuntamiento de Laguna de Duero, en referencia a las acusaciones vertidas por IU-Podemos, que acusa a la corporación municipal de «transmitir información no veraz que se aleja de la realidad y falta a la verdad».

De igual manera, en el comunicado acusan a Alfredo Fadrique, concejal de Urbanismo y Servicios Urbanos, de «no ofrecer más información al respecto en el pleno municipal del martes», en el que se aprobó el convenio para la prestación del servicio de extinción de incendios por parte de la Diputación de Valladolid.

Desde IU-Podemos señalan que «los presupuestos que ha aprobado el equipo de gobierno están fiados a la enajenación de bienes, es decir, principalmente a la venta de las parcelas de Los Alamares, por lo que no se entiende esta tardanza. Tampoco consideramos adecuado anunciar públicamente una actuación cuando no se ha realizado». La agrupación municipal insta al equipo de gobierno a «presentar esta licitación cuanto antes para que el municipio pueda avanzar y se pueda invertir en proyectos que resuelvan las necesidades de la ciudadanía».

Por su parte, el alcalde, Avelino Álvarez, resta importancia a las acusaciones y al retraso en la licitación de las parcelas municipales argumentando que «lo que estamos haciendo es mejorar el pliego para ser más competitivo». No obstante, asegura que «las licitaciones van a salir» aunque «no podemos concretar un plazo debido a los retoques del pliego» pero «la obra está terminada desde septiembre y saldrá adelante». No obstante, el alcalde de Laguna de Duero asistió a la presentación de 'Valladolid Now' , la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones de Valladolid, con el objetivo de «interesarse por el proyecto».

Polígono de Los Alamares

El Ayuntamiento de Laguna de Duero prevé sacar a licitación, tras la recepción de la obra en septiembre del pasado año, 23 parcelas municipales de uso industrial en este espacio que sobresale por su excelente ubicación, al ser colindante a la A-601 y al Polígono San Cristóbal de Valladolid. El proceso se está llevado a cabo desde la Concejalía de Urbanismo, quien trata directamente con los interesados.

«Los Alamares es un polígono que comienza con 54 hectáreas y unos accesos extraordinarios a la A-601 y el nudo de conexiones a la red de carreteras nacionales. El enclave destaca por su comunicación por carretera con la capital de España y con todas las provincias de Castilla y León, ideal para empresas de logística por su ubicación», señala Avelino Álvarez.