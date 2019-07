Primer rifirrafe entre PSOE y PP en Cuéllar a costa de los sueldos del Ayuntamiento Nuria Fernández. / El Norte Nuria Fernández acusa al alcalde, Carlos Fraile, de comenzar el mandato «mintiendo» sobre el ahorro que las nuevas retribuciones suponen para las arcas municipales MÓNICA RICO Cuéllar Viernes, 5 julio 2019, 13:33

La portavoz del Partido Popular, Nuria Fernández, acusó ayer al alcalde, Carlos Fraile, de comenzar el mandato «mintiendo a todos los cuellaranos» y con una postura demagógica respecto al ahorro que obtendrá el Ayuntamiento por el pago de sus sueldos respecto al mandato anterior. La edil no entró a valorar el sueldo del alcalde «porque entiendo que los trabajos hay que realizarlos», pero apuntó que el porcentaje de liberación marcaba el precio de los sueldos, «lo que no quiere decir que los concejales del Partido Popular ni los del Partido Socialista hayan trabajado ni al 75 ni al 100%, porque que en un Ayuntamiento no se trabajan ocho horas, sin las 24 y los 365 días del año, estés liberado al 100% o al 50%».

Los populartes critican que «se quiera justificar» la subida de sueldo «diciendo que va a ahorrar dinero al Ayuntamiento». Fernández explicó que el actual equipo de gobierno tendrá que realizar una modificación presupuestaria de la partida porque la cantidad asignada en los presupuestos de 2019 para retribuciones ascendía a 82.840,80 euros, «y los sueldos asignados a la nueva corporación suman 96.000. Es evidente que Fraile miente».

La concejala, que formó parte del equipo de gobierno en los tres últimos mandatos, desgranó los gastos en sueldos de los ediles del PP durante estos años, «porque es ser demagogo hacer las cuentas a su gusto». En el mandato 2007-2011, el total anual ascendió a 25.977 euros; entre 2011 y 2015, a 38.095 euros; y en la última etapa, de 2015 a 2019, fueron diferentes costes anuales porque el entonces alcalde, Jesús García, estuvo liberado de forma temporal. Al final del mandato, los gastos en retribuciones ascendieron a 378.072, «por cuatro personas durante cuatro años», mientras que el PSOE «cobrará 384.000 euros por tres personas durante cuatro años», recalcó la portavoz del grupo mayoritario de la oposición.

Fernández pidió a Fraile «que no ensuce el esfuerzo personal y económico realizado por el equipo del PP que ha trabajado durante estos años para justificar su sueldo». En su primer mandato, Fernández cobró 12.727 euros anuales, «menos de la mitad de lo que va a cobrar cualquiera de las concejalas de este nuevo equipo de gobierno». La cifra ascendió a 14.966 euros anuales en la segunda etapa, y a 27.000 euros en la tercera, cuando «las cuentas estaban ya saneadas».

Respecto al personal de confianza, los populares criticaron «la falsedad» de las declaraciones de Fraile al señalar que no se contará con este tipo de trabajador eventual, que en el anterior mandato suponía un coste de 16.000 euros. Nuria Ferrnández recalcó que hubo una persona siempre adscrita a la sala cultural Alfonsa de la Torre realizando unas tareas que ahora tendrá que llevar a cabo otro trabajador, que además tendrán que recibir formación, por lo que«no se ahorrarán su sueldo, como anuncian». Según dijo Fernández, «es una figura de la que no se puede prescindir».